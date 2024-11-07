Συνέντευξη με πολλαπλά μηνύματα παραχώρησε στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Έρχεται αύριο Παρασκευή στην Αθήνα όπου είναι προγραμματισμένο να έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, προκειμένου να διερευνήσουν από κοινού και κατ΄ εντολή των ηγετών Ελλάδας-Τουρκίας την ύπαρξη ευνοϊκού πλαισίου για πιθανή μελλοντική διευθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, υπάρχει θετικό μομέντουμ στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για αυτό και επέλεξε να έρθει στην ελληνική πρωτεύουσα τη δεδομένη στιγμή. «Πιστεύω θα έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία στις διμερείς σχέσεις αν ξεκινήσουμε τη συζήτηση σκεπτόμενοι ότι και η άλλη πλευρά έχει δικαιώματα και προτεραιότητες», επεσήμανε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας:

«Λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και των δυο πλευρών ενώ ενοχλούνται όσοι αντλούν κέρδη από την κρίση. Εάν δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ολοκληρωμένες λύσεις ως αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου, θα προσφύγουμε στη διεθνή δικαιοδοσία με μια ολιστική προσέγγιση. Σε κάθε περίπτωση, με τον Γιώργο θέσαμε τα θεμέλια του σημερινού μας διαλόγου, κάνοντας μια μακρά συζήτηση».

Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι σημαντικό για την Τουρκία να διατηρηθούν λειτουργικοί οι δίαυλοι διαλόγου με την Ελλάδα στον τομέα της μετανάστευσης, ενώ για το ζήτημα των θαλασσίων πάρκων προσδοκά συνεργασία με τη χώρα μας στο Αιγαίο.

