Γερμανία: Το τέλος της συγκυβέρνησης. Και τώρα τι;

Oι πολιτικές διεργασίες στο Βερολίνο από χθες είναι πυρετώδεις, με την πολιτική αβεβαιότητα να είναι προς το παρόν το μόνο σίγουρο δεδομένο στο Βερολίνο. Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει στις 15 Ιανουαρίου ψήφο εμπιστοσύνης ενώπιον της Μπούντεσταγκ και αν δεν την λάβει, όπως όλα δείχνουν, θα πρέπει να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές εντός 60 ημερών, ήτοι μέχρι τις 15 Μαρτίου. Τυπικά ήταν προγραμματισμένες για τον Σεπτέμβριο του 2025.



Στο μεταξύ, μετά την αποχώρηση του υπ. Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ και των Φιλελευθέρων από τη συγκυβέρνηση, μένει μόνος του ο Όλαφ Σολτς με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πρασίνους χωρίς την απαραίτητη πλειοψηφία στη βουλή για να περάσει ο δύσκολος προϋπολογισμός του 2025.

Εκ των πραγμάτων δηλαδή πρόκειται για την ώρα για μια αδύναμη κυβέρνηση μειοψηφίας που δεν θα μπορεί καν να επιτελέσει τα βασικά μέχρι τον Μάρτιο. Ήδη χθες ζήτησε και την στήριξη των Χριστιανοδημοκρατών στο σχήμα μιας κυβέρνησης ανοχής, απλώς και μόνο για να περάσει ο προϋπολογισμός του 2025, κάτι που οι Χριστιανοδημοκράτες όμως απορρίπτουν.Οι Χριστιανοδημοκράτες πιέζουν για εκλογέςΟ επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς μιλώντας από το Βερολίνο πιέζει τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να ζητήσει άμεσα ψήφο εμπιστοσύνης από τη βουλή και όχι στα μέσα Ιανουρίου. «Το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας» διεμήνυσε με δηλώσεις του, θέλοντας να επισπεύσει την προσφυγή στις πρόωρες κάλπες, δεδομένου ότι το κόμμα του είναι σταθερά πρώτο σε όλες τις δημοσκοπήσεις και ο ίδιος έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος καγκελάριος.«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναβάλουμε τώρα τις πρόωρες εκλογές» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Γερμανία δεν μπορεί τους επόμενους μήνες να πορευθεί με μια κυβέρνηση που δεν διαθέτει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μέσα στην Πέμπτη, ο Φρίντριχ Μέρτς θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς για να συζητήσουν όλα τα πιθανά σενάρια. Συναντήθηκε ήδη με τον Γερμανό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.Κρίσιμος ο ρόλος του ΣταϊνμάιερΑπό χθες βρίσκονται επίσης διαρκώς σε εξέλιξη διαδοχικές συναντήσεις και στο Προεδρικό Μέγαρο Bellevue, με τον ρόλο του Γερμανού Προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερτους επόμενους μήνες να κρίνεται καθοριστικός για τη διασφάλιση της κρατικής συνέχειας και ενότητας.Μιλώντας εκτάκτως από την Προεδρία το πρωί της Πέμπτης τόνισε ότι στη γερμανική μεταπολεμική ιστορία είναι σπάνιο φαινόμενο η προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Όμως, όπως τόνισε, το Γερμανικό Σύνταγμα έχει σχετικές πρόνοιες και δίνει θεσμικές λύσεις. «Δεν είναι το τέλος του κόσμου», όπως είπε καλώντας σε ψυχραιμία για τα επόμενα βήματα και παραπέμποντας στο Σύνταγμα.Δεν είναι ώρα «για τακτικισμούς» αλλά είναι η ώρα για «λογική και υπευθυνότητα». Ζήτησε μάλιστα από όλες τις πλευρές «να επιδείξουν υπευθυνότητα» δεδομένου ότι οι καιροί το απαιτούν.Ο Φιλελεύθερος υπ. Μεταφορών στηρίζει ΣολτςΤις επόμενες ώρες αναμένεται επίσημα οι επικύρωση της απόφασης Σολτς για αποπομπή του Κρίστιαν Λίντνερ,όπως και οι τυπική επικύρωση της παραίτησης των υπόλοιπων υπουργών των Φιλελευθέρων.Μόνη εξαίρεση αποτελεί ο Φιλελεύθερος υπ. Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ, ο οποίος αντίθετα με τη «γραμμή» Λίντνερ, αποφάσισε να παραμείνει στην κυβέρνηση, μετά από συνεννόηση με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ο οποίος του ζήτησε στήριξη. Tαυτόχρονα ο ίδιος ανακοίνωσε και την αποχώρησή του από το κόμμα των Φιλελεύθερων.Στο μεταξύ έχει γίνει γνωστό ήδη και το όνομα του διαδόχου του Κρίστιαν Λίντνερ στο υπ. Οικονομικών. Πρόκειται για τον οικονομολόγο Γιεργκ Κούκις, έμπιστο σύμβουλο του Όλαφ Σολτς στην καγκελαρία για θέματα δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής. Ο Κούκις αναμένεται να διοριστεί σήμερα, αμέσως μετά την επισημοποίηση της αποπομπής Λίντνερ.

