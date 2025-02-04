Την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλαν φον ντερ Λάιεν εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με το ότι δήλωσε έτοιμη να διερευνήσει τρόπους δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου Σταθερότητας της Ένωσης.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει μέσω ανάρτησης στο Facebook ότι «Φαίνεται ότι στο εξής ο δρόμος ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας ανοίγει, με όλο και περισσότερες δυνάμεις να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά του. Σε έναν κόσμο αβέβαιο και ασταθή, η Ευρώπη καλείται να διεκδικήσει τη θέση της με όρους ασφάλειας και προόδου».

«Θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη και μια ισχυρή Ευρώπη για την Ελλάδα. Έχει έρθει η ώρα να δράσουμε», καταλήγει ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά όλη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες, όπου με τους Ευρωπαίους ομολόγους μου συζητήσαμε τρόπους ενίσχυσης της συλλογικής μας άμυνας, πληροφορήθηκα με ικανοποίηση τις δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen: η Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε έτοιμη να διερευνήσει τρόπους δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου Σταθερότητας της Ένωσης.

Ήμουν από τους πρώτους που υποστήριξα αυτήν την κατεύθυνση, πολύ πριν αυτή έρθει στο προσκήνιο. Θυμίζω ότι την έχω αναλύσει σε όλες τις ευρωπαϊκές συναντήσεις κορυφής. Και το ίδιο έπραξα με κείμενό μου στους Financial Times πριν από την άτυπη Σύνοδο της Δευτέρας, όπου υποστήριξα και πάλι ότι έφτασε η ώρα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.

Με τον Πρόεδρο Tusk, μάλιστα, έχουμε υπογράψει ειδική επιστολή, ήδη από τον Μάιο του 2024, ζητώντας να χρηματοδοτηθεί η ενιαία αντιαεροπορική ασπίδα της ηπείρου μας.

Φαίνεται ότι στο εξής ο δρόμος ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας ανοίγει, με όλο και περισσότερες δυνάμεις να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά του. Σε έναν κόσμο αβέβαιο και ασταθή, η Ευρώπη καλείται να διεκδικήσει τη θέση της με όρους ασφάλειας και προόδου.

Και για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητος ένας ευρύτερος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να δαπανούν για την προστασία τους χωρίς να αμφισβητείται η οικονομική προοπτική τους.

Θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη και μια ισχυρή Ευρώπη για την Ελλάδα. Έχει έρθει η ώρα να δράσουμε

