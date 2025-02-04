Άγκυρα: Διαψεύδει τουρκική εφημερίδα για επ' αόριστον αναβολή του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας

Διαψεύδει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο η συνάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στην Άγκυρα αναβλήθηκε επ’ αόριστον επειδή «η Αθήνα έκανε ένα βήμα πίσω».



Όπως αναφέρουν πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ «η είδηση δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα».

«Δεν υπάρχει αναβολή της συνάντησης» σημειώνουν από το Τουρκικό ΥΠΕΞ, ενώ διευκρινίζουν πως η ημερομηνία δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα.

«Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να εργάζονται για να καθορίσουν μια κατάλληλη ημερομηνία και για τις δύο πλευρές το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους» καταλήγουν οι ίδιες πηγές.



Το επίμαχο δημοσίευμα της εφημερίδας Turkiyegazetesi:



«Όπισθεν από την Ελλάδα!



Αναβλήθηκε η Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος;



Η Ελλάδα, της οποίας έχουν στενέψει τα περιθώρια ελιγμών μπροστά στην αποφασιστική πολιτική της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, έλαβε μια κρίσιμη απόφαση.



Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο Turkiyegazetesi.com.tr, η συνάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Μάρτιο, αναβλήθηκε επ' αόριστον.



Παρόλο που η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται δια μέσου της διπλωματικής οδού πως η αιτία της αναβολής της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, που είχε προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, στην Άγκυρα οφείλεται στη διάσκεψη για το Κυπριακό στην Ελβετία καθώς και τον μήνα του Ραμαζανιού, η πραγματική ενόχληση στην Αθήνα όπως μεταφέρεται είναι η αποφασιστική στάση της Τουρκίας για την υφαλοκρηπίδα και τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Έκανε βήμα προς τα πίσω η Αθήνα;

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η Αθήνα αναγκάστηκε να κάνει ένα βήμα πίσω, μετά τη σκληρή αντίδραση της Τουρκίας στις υποθαλάσσιες έρευνες της Ελλάδας στα ανοικτά της Κάσου.



Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη τουρκικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή τον Ιούλιο είχε διαταράξει τις δραστηριότητες της Ελλάδας και οδήγησε στην αναστολή των εργασιών των ερευνών.



Οι πηγές έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με την απόφαση της Ελλάδας να αναβάλει τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα:



«Η κρίση των υποθαλάσσιων ερευνών στα ανοικτά της Κάσου αποτέλεσε έμμεσο παράγοντα στην απόφαση της Ελλάδας να αναβάλει τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα».



Από την άλλη πλευρά, ο ελληνικός Τύπος υποστήριξε ότι η Τουρκία προσπαθεί να κατευθύνει τη διαδικασία του καθορισμού των συνόρων της υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με τα δικά της συμφέροντα και ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε να αναβάλει αυτή τη συνάντηση λόγω της πίεσης της Άγκυρας.

Δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς την Τουρκία στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Και οι προσπάθειες της Ελλάδας να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης με την Κύπρο αντιμετωπίζουν τις παρεμβάσεις της Τουρκίας. Η Άγκυρα έχει καταστήσει σαφές ότι το έργο αυτό δεν μπορεί να περάσει πάνω από την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας και ότι δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάμπτοντας την Τουρκία.



Η αποστολή πολεμικού πλοίου από την Τουρκία στην περιοχή κατά τη διάρκεια των εν λόγω δραστηριοτήτων των ελληνικών ερευνητικών σκαφών για το έργο καθώς και η αποτυχία της Αθήνας να αντιδράσει απέδειξαν για άλλη μια φορά τη θέση της Τουρκίας ως "playmaker" στην Ανατολική Μεσόγειο».

Πηγή: skai.gr

