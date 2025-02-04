Στ. Γκίκας για Σαντορίνη: Καμία αύξηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Υπάρχει ετοιμότητα και σχεδιασμός

«Υπάρχουν τα προπαρασκευαστικά μέτρα τα οποία σύμφωνα με τα σχέδια συμβαίνουν όταν υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο και όλες οι υπηρεσίες έχουν δηλώσει ετοιμότητα εάν συμβεί. Όλοι είναι έτοιμοι» δήλωσε στο ΕΡΤΝews o υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, ο οποίος διέψευσε τις καταγγελίες για αυξήσεις στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω της αυξημένης ζήτησης των πολιτών. «Δεν ισχύει αυτό. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν έχουν καμία αύξηση. Έχουμε βάλει με συνεννόηση με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και επιπλέον δρομολόγια. Δεν έχει αυξηθεί ούτε μισό ευρώ το εισιτήριο. Δεν ξέρω τι γίνεται στα αεροπορικά, άλλα στα ακτοπλοϊκά δεν υπάρχει αύξηση» ανέφερε o κ. Γκίκας.

Όπως τόνισε, υπάρχει άμεση επαφή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας για να υπάρξουν επιπλέον ακτοπλοϊκά δρομολόγια, εφόσον ο καιρός το επιτρέψει. Αναφορικά με τα επιχειρησιακά σχέδια που υπάρχουν (το Τάλως, το Εγκέλαδος) για την αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης σεισμικής δόνησης δήλωσε ότι «υπάρχει μια λίστα με μεγαλύτερα επιβατικά πλοία που αν χρειαστεί θα ενεργοποιηθούν για την περίπτωση της εκκένωσης», αν και είναι κάτι που απεύχεται.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Ναυτιλίας θα πρέπει να υπάρξει αυτοσυγκράτηση και όχι πανικός προσθέτοντας ότι «αν χρειαστεί το κράτος είναι εδώ να συμβάλει». Και όπως συμπλήρωσε «αυτή τη στιγμή η εστίαση είναι στην Σαντορίνη, στην Αμοργό, στην Ίο και στην Ανάφη. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν υπάρχει ετοιμότητα σε όλες τις Κυκλάδες αλλά και στα Δωδεκάνησα».

Πηγή: skai.gr

