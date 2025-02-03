Τον άμεσο προγραμματισμό της συζήτησης προ ημερησίας διατάξεως για την υπόθεση των Τεμπών, μετά από το αίτημα που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος.

Παρακάτω παρατίθεται η επιστολή:

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε στις 27.1.2025 αίτημα για διεξαγωγή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή (άρθρο 143 παρ.2 ΚτΒ) για το έγκλημα των Τεμπών. Αντίστοιχα αιτήματα υποβλήθηκαν και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Έχει παρέλθει ήδη μια εβδομάδα από την κατάθεση του αιτήματος μας και ακόμα δεν έχει εισαχθεί στον προγραμματισμό της Βουλής η συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως. Ενώ παράλληλα έρχονται στο φως νέες συνταρακτικές αποκαλύψεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος και είναι καθολική η αντίδραση της κοινωνίας στα σχέδια συγκάλυψης και αυτό που ζητά είναι η πλήρης διερεύνηση του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Απέναντι στο αίτημα της κοινωνίας είναι ανεπίτρεπτο να κωφεύει η Βουλή. Το έγκλημα των Τεμπών, συντάραξε και 2 χρόνια μετά εξακολουθεί να συνταράζει την κοινωνία μας, όχι μόνο εξαιτίας του αδόκητου θανάτου των συνανθρώπων μας, αλλά συγχρόνως εξαιτίας της εμπεδωμένης πλέον κοινωνικής συνείδησης, ότι δεν αποδόθηκαν οι ευθύνες στους υπαιτίους, ενώ επιπλέον αποδεικνύεται καθημερινά ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκαλύψει τις ευθύνες.

Για το λόγο αυτό σας ζητώ να καθορίσετε άμεσα την συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως για τα Τέμπη .

Δεδομένης της σοβαρότητας και του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.