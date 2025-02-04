Φάμελλος: «Ο κ. Μητσοτάκης κοροϊδεύει τους ακρίτες - Υπήρξε σχέδιο συγκάλυψης για το έγκλημα των Τεμπών»

Την Ορεστιάδα και την Αλεξανδρούπολη επισκέφθηκε τη Δευτέρα 3/2 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος όπου πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με τοπικούς παραγωγικούς και εργατικούς φορείς, τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Σπυρίδων Γαλατσίδα και τους δημάρχους των δύο πόλεων Διαμαντή Παπαδόπουλο και Ιωάννη Ζαμπούκη αντίστοιχα. Το πρωί είχε συνάντηση με επιτροπή κατοίκων στον Προβατώνα, οι οποίοι του εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την πιθανή απομάκρυνση της 7ης Ταξιαρχίας που υπάρχει στην περιοχή.

Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα τοπικά ΜΜΕ της Αλεξανδρούπολης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε:

«Επιβεβαιώσαμε μία πολύ αρνητική εξέλιξη, την ερήμωση της ενδοχώρας του Έβρου. Που μας υποχρεώνει, λαμβάνοντας υπόψη και τα δημογραφικά στοιχεία να εκπέμψουμε ένα εθνικό SOS για τον Έβρο και την ακριτική Ελλάδα.

Στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το τρένο έχει να έρθει πέντε χρόνια από τη Θεσσαλονίκη. Μία παιδική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, που υπάρχει ως χορηγία στην Αλεξανδρούπολη, δεν έχει στελεχωθεί, ενώ στο νοσοκομείο του Διδυμότειχου κόβονται χειρουργεία γιατί έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός.

Η φτώχεια είναι κατά 10% μεγαλύτερη απ’ ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα και φτάνει περίπου το 30% των οικογενειών, ενώ και η ανεργία είναι μεγαλύτερη.

Υπάρχει μεγάλη εγκατάλειψη του Έβρου και γενικότερα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ο κ. Μητσοτάκης κοροϊδεύει τους ακρίτες. Διότι εκτός από επικοινωνιακές φωτογραφίες στον φράχτη και μεγάλα λόγια, δεν κάνει τίποτα για τους πολίτες.

Συζητήσαμε με τους φορείς και με την Αυτοδιοίκηση ακούγοντας τις ανησυχίες τους. Και διατυπώσαμε προτάσεις, οι οποίες δεν έχουν μόνο έναν οριζόντιο χαρακτήρα, όπως είναι τα μέτρα για την κατάργηση του χαρατσιού στους επαγγελματίες, τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, τη μείωση ή και τον μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Μιλήσαμε και για ειδικές πολιτικές που αφορούν στον Έβρο, όπως αυτές που εφαρμόσαμε όταν ως κυβέρνηση αφήσαμε παρακαταθήκη ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα με δημόσια έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία καθυστέρησαν να γίνουν.

Ο κ. Μητσοτάκης, όπως αποδεικνύει και σε άλλους πολλούς τομείς, δεν υπηρετεί το κοινό συμφέρον, αλλά συμφέροντα που έχουν να κάνουν μόνο με τα κέρδη των καρτέλ»

Στη συνάντηση στην Ορεστιάδα συμμετείχε η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άννα Μεμετζή, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χρηστος Λυρούδης, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Φιλιώ Μαυρίδου, ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Χρήστος Τσομπανίδης, ο Εκπρόσωπος Εργαζόμενων ΕΦΚΑ Μπάμπης Καζάκης και το μέλος του ΔΣ της Β' ΕΛΜΕ, Χάρης Κουσινίδης.

Στη συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη συμμετείχαν τα μέλη του ΔΣ του Επιμελητηρίου Έβρου Θάνος Πανταζής, Ηλίας Γρηγοράκης και Παναγιώτης Πρίπος, ο πρόεδρος των αρτοποιών και ΓΓ της πανελλήνιας Ομοσπονδίας αρτοποιών Κωστας Κεβρεκίδης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Έβρου Στάθης Ασπιώτης, ο πρόεδρος ΑΔΕΔΥ Έβρου Παναγιώτης Τσίρτσης, ο πρόεδρος Καταστημάτων Εστίασης Αλεξανδρούπολης Αλέξανδρος Χαλκιάς, ο πρόεδρος της Εστίασης Έβρου Νίκος Γεωργιάδης και ο πρόεδρος Επαγγελματοβιοτεχνών Φερών Ηλιας Διαμαντίδης.

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος και βουλευτής Αν. Αττικής Γιώργος Καραμέρος, ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και μέλος της ΚΕ Σταύρος Αραχωβίτης, η αν. εκπρόσωπος τύπου Νατάσα Γκαρά, το μέλος της Οργανωτικής Γραμματείας Κώστας Μορφίδης, ο περιφερειακός σύμβουλος ΑΜΘ Στέργιος Ηλιόπουλος, η συντονίστρια της ΝΕ Έβρου Σμαρώ Βαλαβανίδου, ο αναπληρωτής Συντονιστής Αδάμ Αδαμίδης, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Σπύρος Δέδογλου και Ελένη Χουρδάκη, ο πρώην βουλευτής Μενέλαος Μαλτέζος, τα μέλη της ΝΕ Γιάννης Νενεδάκης, Βαλάντης Παντσίδης, Νίκος Νεντίδης και Τέλης Γοϊδάς, η δημοτική σύμβουλος Σαμοθράκης και μέλος της ΝΕ Σόνια Βασιλειάδου και άλλα μέλη από τις τοπικές Οργανώσεις του Έβρου.

«Να μπει ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και στήριξης του αγροτικού εισοδήματος»

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε και το μπλόκο των αγροτών στις Καστανιές. Στη συνέντευξη τύπου ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Οι αγρότες όλης της χώρας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Οφείλω να πω εκ των προτέρων ότι η πλειοψηφία των αιτημάτων που κατατίθενται είναι δίκαια.

Εμείς είχαμε ήδη προγραμματίσει και ανακοινώσαμε το αγροτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Αφορούν στο κόστος παραγωγής, στη διαθεσιμότητα εργατικών χεριών και εργατών γης, στις αποζημιώσεις από καταστροφές, στις επιδοτήσεις, στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις αγροτικές ενισχύσεις, στη Νέα Αγροτική Πολιτική, στον αναπτυξιακό προγραμματισμό και κυρίως στο αγροτικό χρέος.

Θέλω να προσθέσω δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι το θέμα της διαχείρισης του αρδευτικού νερού του Άρδα. Εδώ είναι ακραία η ανικανότητα και η ανεπάρκεια της κυβέρνησης, η οποία δεν έχει ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση με τη Βουλγαρία.

Το δεύτερο έχει να κάνει με τις ζωονόσους. Υπάρχει μια μεγάλη μείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Και οι αποζημιώσεις που δίνονται απέχουν πολύ από το πραγματικό κόστος.

Βάλαμε έναν όρο στο αγροτικό πρόγραμμα. Τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτεία πρέπει να είναι επαρκής και προετοιμασμένη ώστε, όταν υπάρχει εξωτερικός κίνδυνος, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, ζωονόσοι, ακραία κλιματικά φαινόμενα, να αναπληρώνει το εισόδημα ή το τοπικό προϊόν που λείπει εξαιτίας αυτού του γεγονότος».

«Υπάρχουν τρεις ανοιχτές κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τα Τέμπη»

Σε ερώτηση για το έγκλημα των Τεμπών, ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε:

«Στην περίπτωση των Τεμπών έχουμε ένα τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, το οποίο δικαίως χαρακτηρίστηκε ως έγκλημα.

Η βασική συζήτηση ξεκίνησε για τα αίτια και τις ευθύνες του δυστυχήματος, που έχουν να κάνουν με τη σιδηροδρομική ασφάλεια και συνδέονται με τη ρουσφετολογική τοποθέτηση του σταθμάρχη, με τη μη λειτουργία του σταθμού στη Λάρισα από το 2019, με τη μη λειτουργία του δευτεροβάθμιου Κέντρου Ελέγχου στην Καρόλου στην Αθήνα, με τα μεγάλα θέματα στην τηλεδιοίκηση που οδήγησαν σε παραίτηση τον πρόεδρο της Επιτροπής Τηλεδιοίκησης, ο οποίος δεν κλήθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή. Και πολλά ακόμα, που περιέχονται και στον έλεγχο που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα για σοβαρά ελλείμματα εναρμόνισης με ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς και οδηγεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Παράλληλα, υπήρξε σχέδιο συγκάλυψης των ευθυνών και των αιτιών για το έγκλημα. Η μονταζιέρα, που βγήκε από πολύ νωρίς όσον αφορά τα ηχητικά των μηχανοδηγών. Η θεωρία του ανθρώπινου λάθους. Η παρέμβαση στη λειτουργία της Εξεταστικής, που ήταν περιορισμός της διαφάνειας και ουσιαστικά της αλήθειας, με περιορισμό μαρτύρων. Η κατηγορηματική

τοποθέτηση του ίδιου του πρωθυπουργού σχετικά με τη μη ύπαρξη εύφλεκτου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία. Αλλά και το μπάζωμα, που ήταν καταστροφή πειστηρίων του εγκλήματος.

Όλα αυτά, με τον αγώνα των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών του δυστυχήματος έχουν έρθει στην επιφάνεια, παρ' ότι έγινε μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης το θέμα να φύγει από την επικαιρότητα. Η κοινωνία, με τα συλλαλητήρια της προηγούμενης Κυριακής, πήρε την πρωτοβουλία, βγήκε μπροστά και κατέθεσε ένα παλλαϊκό αίτημα αλήθειας, δικαιοσύνης και διαφάνειας.

Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς ζητήσαμε να γίνει πρώτα απ' όλα μια προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή. Είναι η ελάχιστη ανταπόκριση των κοινοβουλευτικών κομμάτων -και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία- στην απαίτηση των πολιτών.

Ως προς αυτό, η κυβέρνηση και η Βουλή καθυστερούν. Έχει περάσει ήδη μια εβδομάδα, για ένα θέμα το οποίο δεν θέλει κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Είναι μια ελεύθερη συζήτηση στη Βουλή. Για ποιον λόγο ο κ. πρωθυπουργός δεν έρχεται σε αυτή τη συζήτηση; Τι τον ανησυχεί; Δεν έκανε μια συνέντευξη για το ίδιο θέμα την προηγούμενη εβδομάδα;

Δεύτερο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει, είναι η πρόταση δυσπιστίας. Μετά τη συνέντευξη του πρωθυπουργού έχουμε δηλώσει ότι υπάρχουν πλέον τα πειστήρια και οι αποδείξεις για την υποβολή της πρότασης. Είναι όλα αυτά που σας είπα νωρίτερα.

Για να προχωρήσει, απαιτούνται 50 βουλευτές. Εμείς έχουμε προτείνει -και είναι κάτι το οποίο το τηρούμε με συνέπεια- ότι πρέπει να γίνει από τα προοδευτικά κοινοβουλευτικά κόμματα. Το έχουμε προτείνει, το έχουμε συζητήσει κι εγώ προσωπικά με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί η συμφωνία ώστε να έχουμε πάνω από 50 υπογραφές. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης. Οι αποδείξεις υπάρχουν.

Γνωρίζουμε ότι εκκρεμούν οι πραγματογνωμοσύνες -μία ή πολλές- που θα έρθουν είτε από τη δικαστική Αρχή, είτε από γονείς, ενδιαφερόμενους και φορείς. Και υπάρχει και η ολοκλήρωση της δικαστικής έρευνας.

Έχουμε ζητήσει ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το σύνολο της εισαγγελικής έρευνας μαζί με όλα τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων να έρθουν στη Βουλή. Για να μην κρυφτεί τίποτα. Και από εκεί πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν όλες οι πληροφορίες κι όλα τα δεδομένα για το τρίτο στάδιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, που είναι η Προανακριτική ή Εξεταστική Επιτροπή.

Για το θέμα της Προανακριτικής εμείς έχουμε εδώ και καιρό δηλώσει ότι είναι στη βούλησή μας να καταθέσουμε, αλλά περιμένουμε μία απάντηση της κυβέρνησης: Θα χρησιμοποιήσει την κοινοβουλευτική διαδικασία για να εκτονώσει το λαϊκό αίσθημα ή θα χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία ώστε να κριθούν από τον φυσικό δικαστή τα πολιτικά πρόσωπα που θα εμπλακούν στη δικογραφία; Διότι υπάρχει ο κίνδυνος να επαναληφθεί αυτό που έγινε στην εισαγγελική δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για την 717, όπου με πολιτική επιλογή η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης επέλεξαν να «αθωώσουν» τον κ. Καραμανλή και όχι να παραπέμψουν την υπόθεση στον φυσικό δικαστή. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο.

Υπάρχουν τρεις διαδικασίες ανοιχτές: Η προ ημερησίας, η οποία έχει κατατεθεί και απαιτούμε να υλοποιηθεί αυτή τη βδομάδα.

Υπάρχει η πρόταση δυσπιστίας που εκκρεμεί ως προς την ολοκλήρωση τουλάχιστον 50 υπογραφών από τα προοδευτικά κοινοβουλευτικά κόμματα.

Και υπάρχει και η συζήτηση για πιθανή Προανακριτική ή Εξεταστική Επιτροπή, όπου εδώ θέλουμε και μία δημοκρατική πολιτική συμφωνία, ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση ως "διαδικασία αθώωσης" ή ακόμα μία φορά απόκρυψης της αλήθειας».

«Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ήδη εδώ - Η εντολή των πολιτών είναι να είμαστε η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση»

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Βρισκόμαστε σε φάση επανεκκίνησης με μια πολιτική εξόρμηση σε όλη την Ελλάδα.

Διεκδικούμε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να είναι η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Μέσα και έξω από την Βουλή. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτή είναι η εντολή των πολιτών. Οι πολίτες έχουν ανάγκη μία αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία δεν θα μασάει τα λόγια της, ούτε θα αφήνει συναινετικά παράθυρα απέναντι στον κ. Μητσοτάκη.

Ξέρουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι γιατί έχουμε ξαναρχίσει να νιώθουμε περήφανοι για το κόμμα μας.

Η διαδικασία της επανεκκίνησης περιλαμβάνει ένα προσκλητήριο επιστροφής συντρόφων και συντροφισσών που διαφώνησαν ή απομακρύνθηκαν για οποιονδήποτε λόγο. Αλλά και πολλών φίλων που μπορούμε να προσκαλέσουμε εκ νέου, που δεν ήταν μαζί μας στο παρελθόν αλλά ψάχνουν να βρουν λύσεις. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα δημοκρατικό Συνέδριο, για το οποίο ο προγραμματισμός μας είναι για τον Μάιο.

Μέχρι τότε όμως δεν θα απουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πολιτική δράση της χώρας. Ήδη είμαστε παρόντες και παρούσες. Η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας μας έδωσε τη δυνατότητα να δείξουμε τι σημαίνει συνέπεια αλλά και δυνατότητα για εναλλακτική, σοβαρή πρόταση. Και όλα αυτά νομίζω ότι αποδεικνύουν ότι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ήδη εδώ».

Πηγή: skai.gr

