Συνάντηση με την πρέσβη της Υεμένης στην Ιταλία, με παράλληλη διαπίστευση στην Ελλάδα, Asmahan Abdulhameed Al- Toqi, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στη Ρώμη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Υεμένη, θέματα διμερούς συνεργασίας υπό το φως συνάντησης του κ. Δένδια με τον ομόλογό του από την Υεμένη, Ahmad Awad bin Mubarak, τον περασμένο Νοέμβριο και η υποψηφιότητα της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I met with #Yemen Ambassador to 🇮🇹 with concurrent accreditation to 🇬🇷, Asmahan Abdulhameed Al- Toqi. On the agenda: Developments in 🇾🇪 & bilateral cooperation, in light of my meeting with FM Ahmad Awad bin Mubarak last November, as well as #GreeceUNSC candidacy.