Συμμαχία Μηχανοδηγών: H Κωνσταντοπούλου είναι «persona non grata»

«Για ακόμα μια φορά βιώνουμε ως Μηχανοδηγοί την άθλια - χυδαία επίθεση από την κ. Κωνσταντοπούλου! Κατηγορεί - σπιλώνει και λοιδορεί τη μνήμη Μηχανοδηγών στον βωμό της ψήφου!», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Συμμαχία Μηχανοδηγών με αφορμή τις αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στον νεκρό μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Η τοποθέτησή της αυτή δεν προκάλεσε μόνο την οργή της κυβέρνησης, αλλά και των εργαζόμενων στον κλάδο.

Η ανακοίνωση της Συμμαχίας Μηχανοδηγών:

«Για ακόμα μια φορά βιώνουμε ως Μηχανοδηγοί την άθλια – χυδαία επίθεση από την κ. Κωνσταντοπούλου!

Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η συγκεκριμένη κυρία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια. Η εμμονή ως όρος φαντάζει μικρός στη μικρόψυχη διάθεση της.

Κατηγορεί – σπιλώνει και λοιδορεί τη μνήμη Μηχανοδηγών στον βωμό της ψήφου!

Για ακόμα μια φορά χωρίς ΚΑΝΕΝΑ στοιχείο επιτίθεται στους Μηχανοδηγούς και κατ επέκταση στον Σιδηρόδρομο.

Η απάντηση του Σωματείου ΠΡΕΠΕΙ να είναι Άμεση!

Έχουμε δει πολλά επαναλαμβανόμενα εξώδικα που έχουν πληρώσει αδρά οι Μηχανοδηγοί.

Επιτέλους κάντε και ένα εξώδικο στη συγκεκριμένη κυρία που στον βωμό της δημοσιότητας σε συνδυασμό με την πολιτική της ανυπαρξία, συνεχίζει να «παίζει» με τη μνήμη νέων παιδιών που έφυγαν από τη ζωή!

Ως ΣΥΜΜΑΧΙΑ Μηχανοδηγών ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ!

Οι Μηχανοδηγοί της εμπορικής αμαξοστοιχίας στις 28/2/2023, εκείνη την αποφράδα ημέρα για το σιδηρόδρομο, δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα και σε κανέναν, γιατί είναι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Ο Δημήτρης και ο Σπύρος ήταν Συνάδελφοι που κοσμούσαν το κλάδο και θα τους σκεφτόμαστε πάντα με αγάπη.

Κυρία Κωνσταντοπούλου ειστε “persona non grata” για τους Μηχανοδηγούς!»

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε για τον νεκρό μηχανοδηγό στα Τέμπη, ότι ήταν εθελοντής στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε χαρακτηριστικά πως "ο μηχανοδηγός αυτός ήταν εθελοντής στο γραφείο του Μητσοτάκη" συμπληρώνοντας πως γνώριζε για τη μεταφορά παράνομου υλικού.

