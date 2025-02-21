Ζαχαράκη: Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της γονεϊκότητας στα νησιά

Με στόχο τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση κοινών στοχευμένων πολιτικών στήριξης της οικογένειας και της προστασίας της μητρότητας στη νησιωτική χώρα, με έμφαση στα μικρά νησιά, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφίας Ζαχαράκη και του υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανου Γκίκα.

Κατά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλάκης, αποφασίστηκε να συνεργαστούν τα δύο Υπουργεία στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου στήριξης της οικογένειας και προστασίας της μητρότητας στη νησιωτική χώρα, μέσω ενοποιημένου σχεδίου δράσης, καθώς οι συγκεκριμένοι άξονες πολιτικής αποτελούν προτεραιότητες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους ενδεικτικούς τομείς:

• Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το δημογραφικό.

• Εθνική Στρατηγική για τη μακροχρόνια φροντίδα.

• Υλοποίηση πολιτικών στεγαστικής πολιτικής, με συμπερίληψη των ιδιαιτεροτήτων του νησιωτικού χώρου.

Εξειδικεύοντας περαιτέρω, συζητήθηκαν:

• Δράσεις οικονομικής ενίσχυσης των νέων γονέων, που κατοικούν σε μικρά νησιά.

• Υλοποίηση πρωτοβουλιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με θέματα προγεννητικής εκπαίδευσης και προετοιμασίας για τον τοκετό και τη γονεϊκότητα.

• Πολιτικές καταπολέμησης του στίγματος της ψυχικής νόσου και της συνηγορίας των ψυχικά πασχόντων.

• Πρωτοβουλίες υποστήριξης των νέων οικογενειών στο κρίσιμο στάδιο των πρώτων 3 ετών της ζωής των παιδιών.

• Δημιουργία σχολών γονέων που θα υποστηρίζουν τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους.

• Στήριξη της γονεϊκότητας στα μικρά νησιά μέσω voucher, με στόχο την αντιμετώπιση των τυχόν ελλείψεων στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας, κατά την εγκυμοσύνη και την αρχή της γονεϊκότητας.

Όλες οι προτάσεις θα αναλυθούν και θα διερευνηθούν από στελέχη των δύο Υπουργείων και τα συμπεράσματα θα αξιοποιηθούν, προκειμένου να αναληφθούν σχετικές δράσεις, ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα θα υπογραφεί το σχετικό Μ.O.U.

Τη συνάντηση χαιρέτησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις σημαντικές Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για τη νησιωτικότητα.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, μετά τη συνάντηση δήλωσε: «Οι νησιώτισσες και οι νησιώτες μας, προσπαθούν καθημερινά να υπερβούν τις αντικειμενικές δυσκολίες της καθημερινότητάς τους και οφείλουμε να τους διευκολύνουμε με πολιτικές και πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν συνέπεια και διάρκεια. Στο δρόμο αυτό συμπορευόμαστε με τα άξια στελέχη και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εγκαινιάζουμε μια κοινή πρωτοβουλία για άντληση ευρωπαϊκών πόρων και προγραμμάτων για την υποστήριξη της γονεϊκότητας στα νησιά. Για την παροχή κινήτρων δημιουργίας οικογένειας και παραμονής στα μικρά νησιά. Θα δώσουμε έμφαση και στη συμβουλευτική γονέων για τις υπάρχουσες οικογένειες. Η στεγαστική συνδρομή είναι βασική προτεραιότητα και έχουμε δρομολογήσει την αξιοποίηση κρατικής και δημοτικής περιουσίας, ενώ θα επιδιώξουμε να διασφαλίσουμε επιδοτούμενα προγράμματα ανακαινίσεων, ώστε να εξασφαλίσουμε και τη διαμονή των δημοσίων υπαλλήλων όπως είναι οι δάσκαλοι, οι γιατροί, αλλά και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Με χαρά άλλωστε έχουμε ήδη παραχωρήσει ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο Καστελόριζο για κατασκευή κατοικιών για στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η μάχη που δίνουμε αφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας και των υπηρεσιών για τους νησιώτες μας. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Υπουργό κ. Χρήστο Στυλιανίδη και τον Υφυπουργό κ. Στέφανο Γκίκα για την ουσιαστική συνεργασία και την ιδιαίτερα ελπιδοφόρα προοπτική».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, δήλωσε: «Με τη σημερινή συνάντηση δηλώνουμε τη βούλησή μας να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των δύο Υπουργείων στον χώρο της δημόσιας πρόνοιας. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα ακόμα πιο ευρύ πλέγμα συνεργασίας σε θέματα στήριξης της οικογένειας και προστασίας της μητρότητας στα νησιά μας, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις σχετικές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και οι οποίες ήδη τυγχάνουν της ευρύτερης αναγνώρισης για την αποτελεσματικότητα τους, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων, αποτελεί το στέρεο υπόβαθρο στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε το κοινό μας όραμα: Ένα αναπτυξιακό μοντέλο με πυρήνες ώθησης την αγάπη και το ενδιαφέρον για τη νησιωτικότητα. Ευχαριστώ την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Σοφία Ζαχαράκη, για το ενδιαφέρον της και την ανταπόκρισή της και σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα θέματα που τέθηκαν».

Πηγή: skai.gr

