Τα επίδικα είναι, αλήθεια, δικαιοσύνη και διαρκής ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών, τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ERTNEWS.

Σε ερώτηση αν το καθολικό αίτημα που υπάρχει για δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών θα ευοδωθεί, ο κ. Σταϊκούρας απάντησε:

«Εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη ότι θα κάνει τη δουλειά της. Αρκεί να αφήσουμε στην άκρη αυτά τα οποία βλέπουμε στον δημόσιο διάλογο να εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες: χυδαιότητα, τοξικότητα και εργαλειοποίηση. Οφείλουμε να είμαστε ψύχραιμοι και να εργαστούμε ο καθένας για το καλύτερο. Διαρκώς! Και να υπάρχει αλήθεια και δικαιοσύνη και να ενισχύουμε την ασφάλεια των μεταφορών».

Ερωτηθείς σχετικά με τα σενάρια περί αποσταθεροποίησης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, δήλωσε:

«Νομίζω ότι αυτό που επιδιώκουν πολλοί είναι να εργαλειοποιήσουν ένα τραγικό δυστύχημα, έτσι ώστε πάνω σε αυτό, να έχουν πολιτική κερδοσκοπία. Και έχει αποδειχθεί αυτό και σήμερα και στο παρελθόν. Γι' αυτό και πρέπει όλοι, με σοβαρότητα, να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε το έργο της δικαιοσύνης. Ο καθένας από το δικό του πόστο ευθύνης.

Για παράδειγμα: Πολιτική ευθύνη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι να βοηθά το έργο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, δηλαδή του Εθνικού Οργανισμού για τη Διερεύνηση των Σιδηροδρομικών και Αεροπορικών Ατυχημάτων και Δυστυχημάτων, έτσι ώστε να υπάρχει ένα πόρισμα. Αυτό διευκολύνει τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει γίνει από τον ίδιο τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, το πόρισμα θα βγει πριν από τις 28 Φεβρουαρίου. Σε αυτό το πόρισμα διευκολύνουμε και δεν επιδιώκουμε τη συγκάλυψη. Οι δύο από τους τρεις που έχουν αναλάβει την υπόθεση είναι διερευνητές από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, από τον ERA και μάλιστα, έχουμε ενισχύσει με χρηματοδότηση σημαντική τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, για να φέρει ινστιτούτα από το εξωτερικό, έτσι ώστε ο καθένας από τη δική του πλευρά να συμβάλει σε αυτή την υπόθεση. 'Αρα, με λίγα λόγια, αυτό είναι το δικό μας πεδίο ευθύνης, έτσι ώστε να ενισχύουμε το έργο της δικαιοσύνης και να τη βοηθάμε, ώστε απερίσπαστη να επιτελέσει το έργο της».

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι τα επίδικα είναι τρία: αλήθεια, δικαιοσύνη και διαρκής ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών.

Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών πρόσθεσε:

«Η πραγματικότητα είναι ότι, σήμερα, από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη, στο 80% του δικτύου υπάρχει και σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, λειτουργική. Τον Σεπτέμβριο του 2023 ήμασταν 100% έτοιμοι και λειτουργικοί από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη: Σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS επί της γραμμής, αλλά είχαμε καταστροφή στο 20% του δικτύου στη Θεσσαλία, το οποίο θα επισκευαστεί και θα παραδοθεί περίπου το καλοκαίρι του 2026. Σε αυτό το τμήμα γίνεται με απόλυτη ασφάλεια η μετακίνηση των πολιτών. Ταυτόχρονα, έχουμε 4 κέντρα ελέγχου σηράγγων και 5 κέντρα ελέγχου της τηλεδιοίκησης. Σήμερα επίσης, έχουμε περισσότερο προσωπικό στον ΟΣΕ από ότι είχαμε πριν από ένα χρόνο και επίκεινται άλλες 140 προσλήψεις τον επόμενο μήνα.

'Αρα, είμαστε πολύ πιο ασφαλείς στις μετακινήσεις μας από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη και αντίστροφα.

Δεν θέλω να ωραιοποιώ καταστάσεις, τα προβλήματα είναι διαχρονικά. Έχουμε συνεπώς να αντιμετωπίσουμε σε μικρό χρονικό διάστημα μετά τα Τέμπη πάρα πολλές δυσλειτουργίες συσσωρευμένες επί δεκαετίες. Έχουμε ένα σχέδιο δράσης συμφωνημένο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με χρονικό ορίζοντα περίπου μέχρι το τέλος του 2026, που ήδη έχουμε ξεκινήσει να το υλοποιούμε και θα έχουμε ακόμα πιο ασφαλείς σιδηρόδρομους έως τότε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

