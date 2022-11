Η σημασία της νέας συμφωνίας Ελλάδας- Αιγύπτου- Ο αντίκτυπος στην Άγκυρα Πολιτική 06:46, 23.11.2022 linkedin

Αθήνα και Κάιρο έδωσαν τη χαριστική βολή στις παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις μετά την μεταξύ τους οριοθέτηση ΑΟΖ τον Αύγουστο του 2020, η οποία κατοχύρωσε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα που προσπαθούσε να αμφισβητήσει η Τουρκία