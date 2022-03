Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τα συλλυπητήριά της για τους θανάτους Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία προσέφερε στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια η Βρετανίδα ομόλογός του Λιζ Τρας κατά την απογευματινή τους συνάντηση στο Foreign Office.

Σύμφωνα με ανάρτηση της ίδιας στο Twitter, συμφώνησαν να παροτρύνουν τους εταίρους των δύο χωρών να καταστήσουν υπόλογη τη Ρωσία, καθώς Βρετανία και Ελλάδα «είναι ενωμένες στην καταδίκη της βάρβαρης εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία και στην απομόνωση της Ρωσίας στη διεθνή σκηνή».

🇬🇧 🇬🇷 The UK and Greece are united in condemning Putin's barbaric invasion of Ukraine & isolating Russia on the world stage.



I offered @NikosDendias my condolences for the deaths of ethnic Greeks in Ukraine and we agreed to rally our partners in holding Russia to account. pic.twitter.com/HJXn9gSbPn