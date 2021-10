Την οδύνη του για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τονίζοντας την ανιδιοτελή φιλία που τους συνέδεε.

«Ο νηφάλιος και τεκμηριωμένος πολιτικός της λόγος θα λείψει από όλους μας. Στην οικογένεια της εύχομαι κουράγιο και δύναμη. Ας είναι αιωνία η μνήμη της», αναφέρει στο μήνυμά του ο κ. Αναστασιάδης.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς τονίζει στο συλληπητήριο μήνυμά του ότι η Φώφη Γεννηματά υπήρξε πάντα γενναία υπηρετώντας με αφοσίωση τη δημοκρατία και την εθνική συνεννόηση.

«Συνεισέφερε σε κρίσιμες στιγμές για τον τόπο. Με αξιοπρέπεια, ήθος και εντιμότητα σε όλες τις μάχες. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους της και το ΚΙΝΑΛ», σημείωσε ο κ. Σχοινάς.

Ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ντέιβιντ Σασόλι, εκφράζει τη θλίψη του για το χαμό της Φώφης Γεννηματά και τονίζει ότι πριν από λίγους μόλις μήνες συναντήθηκαν για θέματα που αφορούν την πανδημία.

«Μια μαχητική αγωνίστρια της αλληλεγγύης, η απουσία της θα γίνει αισθητή και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας», αναφέρει ο Σασόλι.

Very sad to learn about the death of KINAL leader Fofi Gennimata. Just a few months ago, we met to discuss the way forward after the pandemic. A fierce fighter for solidarity, she will be missed beyond Greece's borders. My sincere condolences to her family and friends. pic.twitter.com/YyIyyqbvdF