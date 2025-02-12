Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνεχάρη τον Κωνσταντίνο Τασούλα για την εκλογή του στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας, προσβλέποντας, όπως αναφέρει, στη «στενότατη συνεργασία» για προώθηση των εθνικών στόχων και συμφερόντων του Ελληνισμού.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Κύπριος πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Τασούλα για την εκλογή του στο ανώτατο αξίωμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

«Η παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα στα πολιτικά δρώμενα της Ελλάδας από τη δεκαετία του 1980 μέσα από όλα τα βήματα και αξιώματα της πολιτικής ζωής τα οποία υπηρέτησε καθώς και η επιτυχημένη θητεία του ως Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων διασφαλίζουν τα εχέγγυα επιτυχίας στο ύπατο αξίωμα του Προέδρου του ελληνικού κράτους», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πρόσθεσε «προσβλέπω στη στενότατη μας συνεργασία, όχι μόνο για την περαιτέρω ενίσχυση των αδελφικών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και για την προώθηση των εθνικών στόχων και συμφερόντων του Ελληνισμού».

Τέλος εκ μέρους της Κυβέρνησης και του κυπριακού λαού ευχήθηκε στον νέο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κάθε επιτυχία στο έργο του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

