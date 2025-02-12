«Με αποκλειστική ευθύνη του πρωθυπουργού η σημερινή θα περάσει στην ιστορία ως η ημέρα που διακόπηκε μία από τις ελάχιστες παραδόσεις συναίνεσης του πολιτικού μας συστήματος» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην εκλογή του Κώστα Τασούλα στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Όπως συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς: «Μετά από τριάντα χρόνια που ο ρυθμιστής του πολιτεύματος εκλεγόταν με ευρύτατες πλειοψηφίες, σήμερα συντελέστηκε ένα λυπηρό πισωγύρισμα με εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με μόλις 160 ψήφους, μακριά από το συμβολικό ορόσημο των 180. Προφανώς, η ανασφάλεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας και η διαχρονική τάση συγκέντρωσης της εξουσίας που χαρακτηρίζει τον κ. Μητσοτάκη επικράτησαν».

«Ευχόμαστε στον κ. Τασούλα να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντα του», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.