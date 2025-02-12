Φρίντριχ Μερτς: Η ΕΕ δεν πρέπει να εμφανίζεται στις ΗΠΑ ως «νάνος»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την πολυτέλεια να εμφανίζεται αδύναμη στις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον, προειδοποίησε ο υποψήφιος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης για την καγκελαρία της Γερμανίας και επικρατέστερος νέος καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, προσθέτοντας ότι το μπλοκ θα πρέπει να τηρεί κοινή στάση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και εμπορίου.

Μιλώντας σε προεκλογική εκδήλωση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, Hochsauerland, στη δυτική Γερμανία, ο Μερτς επεσήμανε ότι οι Βρυξέλλες πρέπει να εστιάσουν στις στρατηγικές προτεραιότητες του μπλοκ και όχι στη μικροδιαχείριση των ζώων των πολιτών.

«Η ΕΕ δεν πρέπει να εμφανίζεται στην Ουάσιγκτον ως 'νάνος' - διότι τότε έτσι θα της φερθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά προτρέποντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να υψώσουν ανάστημα.

Ο Μερτς εξέφρασε τις ανησυχίες του για την πρόσφατη απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, από τις 4 Μαρτίου, κίνηση που έχει κλιμακώσει τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των εμπορικών εταίρων της.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν -η οποία προέρχεται από την ίδια γερμανική συντηρητική Χριστιανοδημοκρατική Ένωση με τον Μερτς- καταδίκασε την κίνηση των ΗΠΑ ως «αδικαιολόγητη» και δεσμεύτηκε ότι η ΕΕ θα εφαρμόσει «ισχυρά και αναλογικά αντίμετρα» για να προστατεύσει τα οικονομικά της συμφέροντα.

Σύμφωνα με το Poll of Polls του Politico, το CDU και το αδελφό κόμμα της Βαυαρίας, η Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) διατηρούν άνετο προβάδισμα έναντι των Σοσιαλιαδημοκρατών του Όλαφ Σολτς εν όψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου, ανοίγοντας τον δρόμο στον Μερτς για την καγκελαρία — και τον δύσκολο ρόλο να αντιμετώπιση την απρόβλεπτη πολιτική του Τραμπ.

Οι νέοι δασμοί του Τραμπ έχουν πυροδοτήσει επείγουσες συζητήσεις μεταξύ των υπουργών Εμπορίου της ΕΕ για τα πιθανά αντίποινα που θα μπορούσε να λάβει το μπλοκ κατά αμερικανικών βιομηχανιών.



Πηγή: skai.gr

