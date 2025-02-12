Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Μέτσολα σε Τασούλα: Προσβλέπω στη συνέχιση της άριστης συνεργασίας μας

«Σας ευχαριστώ για την μέχρι τώρα άριστη συνεργασία μας από τη θέση του Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου», γράφει η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μέτσολα - Τασούλας

Συγχαρητήρια στο νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, έστειλε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα

Με ανάρτησή της στο Χ, η κυρία Μέτσολα αναφέρει: 

«Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Τασούλα για την εκλογή του στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Σας ευχαριστώ για την μέχρι τώρα άριστη συνεργασία μας από τη θέση του Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Προσβλέπω στην συνέχιση αυτής μέσα από το νέο σας ρόλο». 
 

