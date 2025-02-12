Συγχαρητήρια Μέτσολα σε Τασούλα: Προσβλέπω στη συνέχιση της άριστης συνεργασίας μας

Συγχαρητήρια στο νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, έστειλε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Με ανάρτησή της στο Χ, η κυρία Μέτσολα αναφέρει:

«Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Τασούλα για την εκλογή του στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Σας ευχαριστώ για την μέχρι τώρα άριστη συνεργασία μας από τη θέση του Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Προσβλέπω στην συνέχιση αυτής μέσα από το νέο σας ρόλο».



Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Τασούλα για την εκλογή του στην Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας.



Σας ευχαριστώ για την μέχρι τώρα άριστη συνεργασία μας από τη θέση του Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Προσβλέπω στην συνέχιση αυτής μέσα από το νέο σας ρόλο 🇪🇺🇬🇷 pic.twitter.com/rGzRcECyvr — Roberta Metsola (@EP_President) February 12, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.