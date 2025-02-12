Μητσοτάκης για την εκλογή Τασούλα: Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί στον υψηλό του ρόλο

Μετά την εκλογή του Κώστα Τασούλα στην Προεδρία της Δημοκρατίας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι θα ανταποκριθεί στον υψηλό ρόλο του, ενώ σημείωσε ότι η εκλογή του συνιστά θεσμική νίκη που αποδεικνύει πόσο ατυχείς ήταν «οι απόπειρες ορισμένων να εμπλέξουν τον πρώτο πολίτη σε μικροκομματικούς ανταγωνισμούς».

Η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Το κοινοβούλιο εξέλεξε, σήμερα, τον 10ο Πρόεδρο της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας. Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Κωνσταντίνο Τασούλα, βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί στον υψηλό ρόλο του ως σύμβολο της εθνικής μας ενότητας, αλλά και ως εγγυητής της δημοκρατικής ομαλότητας και της συνταγματικής σταθερότητας.

Για την αποστολή του, άλλωστε, διαθέτει το κύρος όσο και την πολιτική εμπειρία. Χαρακτηριστικά που έχει, ήδη, αποδείξει στις δημόσιες θέσεις τις οποίες υπηρέτησε με συνέπεια επί δεκαετίες, κυρίως όμως από την έδρα του Προέδρου της Βουλής, αξίωμα όπου είχε αναδειχθεί με ευρεία διακομματική στήριξη. Έχει, συνεπώς, τον σεβασμό όλων μας.

Η σημερινή εκλογή συνιστά, επίσης, και μία θεσμική νίκη του πολιτεύματος, καθώς με αυτήν ολοκληρώνεται άψογα η σχετική συνταγματική πρόβλεψη, αποδεικνύοντας πόσο ατυχείς υπήρξαν οι απόπειρες ορισμένων να εμπλέξουν τον πρώτο πολίτη σε μικροκομματικούς ανταγωνισμούς. Το άμεσο μέλλον σίγουρα θα το επιβεβαιώσει.

Σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, λοιπόν, η πολιτική ζωή του τόπου εξελίσσεται με σιγουριά και υπευθυνότητα. Σταθερά στον δρόμο της δημοκρατίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου, κατευθύνσεις στις οποίες θα συμβάλλει, ασφαλώς, και ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Του εύχομαι και πάλι καλή δύναμη, στο όνομα όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων.

