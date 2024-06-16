Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Τρικάλων 46χρονος ο οποίος ποδοπατήθηκε από αγέλη αγριογούρουνων στο χωράφι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, ο 46χρονος που διαμένει σε χωριό στα ριζά του Κόζιακα, πήγε το βράδυ του Σαββάτου να ποτίσει τις καλλιέργειές του.

Ενώ βρισκόταν σταθμευμένος πάνω στη μοτοσυκλέτα του, πετάχτηκαν από παρακείμενο αρδευτικό κανάλι αγριογούρουνα, τα οποία τον παρέσυραν και τον ποδοπάτησαν με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά κατάγματα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείου Τρικάλων όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

