Στο μικροσκόπιο της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ οι εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική 07:19, 21.09.2023

Η νέα ηγεσία θα έχει ως πρώτο στόχο να στριμώξει την κυβέρνηση και να είναι παρούσα σε κάθε κίνηση που κάνει. Παράλληλα, θα επιχειρήσει να μη δώσει καθόλου χώρο στον Νίκο Ανδρουλάκη να ελπίζει πως μπορεί να γίνει «χαλίφης στη θέση του χαλίφη»