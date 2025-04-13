Λογαριασμός
Στο Λουξεμβούργο ο Γ. Γεραπετρίτης για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Η ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνει σημαντικά θέματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή

Γεραπετρίτης

Στο Λουξεμβούργο μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης όπου θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 14 Απριλίου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνονται ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, θα συζητηθούν η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικής.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει, επίσης, στον 1ο Διάλογο Υψηλού Επιπέδου ΕΕ-Παλαιστινιακής Αρχής.

