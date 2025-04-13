Κεφαλογιάννης: 80 drones επιτήρησης με θερμικές κάμερες και 24ωρη λειτουργία για τον γρήγορο εντοπισμό πυρκαγιών

Για το φετινό στόχο ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, αλλά και τη συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις μίλησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε χθες, στο περιθώριο του «Delphi Economic Forum X».

Σχετικά με τα συστήματα διττού χαρακτήρα, που χρησιμοποιούνται τόσο στην Άμυνα όσο και στην Πολιτική Προστασία , ο υπουργός τόνισε ότι η συνεργασία Πολιτικής Προστασίας και Ενόπλων Δυνάμεων έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια μέσω της δημιουργίας της καθετοποιημένης δομής ΔΙΚΑΦΚΑ (Διοίκηση Κατασκευών και Φυσικών Καταστροφών), η οποία, όπως είπε, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες πολιτικής προστασίας. «Η συνεργασία αυτή είναι πλέον θεσμοθετημένη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι φυσικές καταστροφές μπορούν να εξελιχθούν σε υβριδικές απειλές για την ασφάλεια των κρατών. Τα καταστροφικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή, να καταστρέψουν κρίσιμες υποδομές και να επηρεάσουν τη σταθερότητα της ενέργειας. Η συνεργασία μας με τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Ασφάλειας είναι καθοριστική για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων», σημείωσε.

Παράλληλα υπογράμμισε: «Το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας συμμετέχει ενεργά στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), κάτι που επιτρέπει σε επίπεδο ηγεσίας και θεσμικό να υπάρχει στενός συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει αυτή τη συνεργασία και στην πράξη, τόσο στην πρόληψη όσο και στην καταστολή φυσικών καταστροφών. Για παράδειγμα, κατά τις καταστροφικές πλημμύρες του «Ντάνιελ» στη Θεσσαλία, οι Ένοπλες Δυνάμεις ήταν εκεί και συνέδραμαν σε απεγκλωβισμούς και αποκαταστάσεις υποδομών. Οι προκατασκευασμένες γέφυρες και άλλα μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως οι μπέλεϊ, αποκαθιστούν υποδομές και αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στην καταστολή φυσικών καταστροφών και τα προγράμματα του «Αιγίς» ενισχύουν τις δυνατότητες αυτές, προσφέροντας τα απαραίτητα μέσα για καλύτερη συνεργασία και ταχύτερη αντίδραση».

Όπως επισήμανε ο κ. Κεφαλογιάννης η Πολιτική Προστασία θα συνεχίσει τη χρήση του Εθνικού Στόλου, με τα canadair και τα ελικόπτερα να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατάσβεση των πυρκαγιών, και προσέθεσε ότι με το πρόγραμμα «Αιγίς», αποκτά και τα δικά της μέσα, επιτρέποντας πιο συντονισμένες και αποτελεσματικές προσπάθειες στην αντιμετώπιση καταστροφών. «Τα μέσα του προγράμματος «Αιγίς» είναι κρίσιμα και για τις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως οι μετεωρολογικοί σταθμοί και τα ραντάρ, που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την παρακολούθηση και πρόληψη των φαινομένων. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη συνολική αντίδραση της χώρας σε φυσικές καταστροφές και αποτελεί πρότυπο για το πώς η Ελλάδα μπορεί να θωρακιστεί απέναντι σε πολλαπλές απειλές και κρίσεις», σημείωσε.

Επιπλέον ο υπουργός επισήμανε ότι σταδιακά θα αρχίσει να παραδίδεται εξοπλισμός από το πρόγραμμα "ΑΙΓΙΣ" κυρίως σε επίγεια μέσα, τα οποία αφορά και εξοπλισμό για τους ίδιους τους πυροσβέστες αλλά και για τις εθελοντικές οργανώσεις. Παράλληλα , όπως είπε, για πρώτη φορά φέτος, το Πυροσβεστικό Σώμα θα διαθέτει 18.000 γυναίκες και άντρες, μία αύξηση 20% σε σχέση με το 2023, όπου ο αριθμός τους ήταν 15.500. Επιπλέον, τόνισε ότι θα ενισχυθούν οι δυνάμεις με 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, καθώς και με νέα εναέρια μέσα και drones.

«Θα έχουμε για πρώτη φορά 80 drones επιτήρησης με θερμικές κάμερες, τα οποία θα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, ενισχύοντας τη δυνατότητα γρήγορου εντοπισμού πυρκαγιών και καθοδήγησης των επίγειων δυνάμεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε φέτος οι εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος θα ανέλθουν σε 4.500 καθώς και άλλοι 5.500 από άλλες εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίοι, όπως είπε ο υπουργός «πραγματικά δίνουν πολύ μεγάλη μάχη».

Για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο, η οποία ξεκινά επισήμως την 1η Μαΐου ο υπουργός επισήμανε ότι η προετοιμασία δεν περιορίζεται στους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο. «Το κράτος και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Για παράδειγμα, μόνο τον Μάρτιο είχαμε 1.600 πυρκαγιές, οι οποίες κατέστρεψαν πάνω από 4.500 στρέμματα», σημείωσε.

Αναφορικά με τους στόχους της φετινής αντιπυρικής περιόδου ο κ. Κεφαλογιάννης είπε ότι το τρίπτυχο είναι: Λιγότερες ενάρξεις πυρκαγιών, γρήγορη οριοθέτηση της πυρκαγιάς, και μείωση των καταστροφικών συνεπειών. «Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση του φαινομένου. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και θεωρώ πως όταν όλοι οι φορείς, ο καθένας στον τομέα ευθύνης του, ακολουθήσει αυτό το οποίο πρέπει, θα έχουμε και το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε», επισήμανε.

