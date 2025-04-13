Μητσοτάκης: Η οικονομία μας είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις όποιες νέες προκλήσεις

«Άκουσα με ικανοποίηση τον πρόεδρο Τραμπ να συμφωνεί με την ελληνική πρόταση και ασφαλώς χαιρετίζουμε ως ΕΕ την ανακοίνωσή του για τρίμηνη αναστολή της πολιτικής για τους δασμούς. Συμφωνούμε, ωστόσο, με την πρόεδρο Φον Ντερ Λάιεν ότι σε κάθε περίπτωση, η Ευρώπη χρειάζεται να εντείνει τις προσπάθειές της για την άρση των εμποδίων στη δική μας ενιαία αγορά και να εστιάσει στη διαφοροποίηση των εμπορικών της εταιρικών σχέσεων, στρεφόμενη σε χώρες που τάσσονται υπέρ της ελεύθερης και ανοιχτής ανταλλαγής αγαθών, υπηρεσιών και ιδεών» επισημαίνει στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ υπογραμμίζει ότι «στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται η οικονομία μας είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις όποιες νέες προκλήσεις».

Ακόμα ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα επέμενε από την αρχή να υπάρξει ενιαία αντίδραση από την ΕΕ, να σταθμιστούν τα νέα δεδομένα με ψυχραιμία και μετριοπάθεια, χωρίς σπασμωδικές κινήσεις και ανώφελη κλιμάκωση. Θεωρώ, όπως είπα σε πρόσφατη συνέντευξή μου σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, ότι μπορούμε να βρούμε μια «win-win» λύση σε ό,τι αφορά το εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Μια λύση που θα είναι αμοιβαία επωφελής. Μια συμφωνία, για παράδειγμα, μηδενικών δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στις φορολογικές δηλώσεις λέγοντας ότι «μπαίνει τάξη στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και στη χώρα μας, όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».

Είπε δε ότι «μέσα σε τρεις εβδομάδες δηλαδή, υποβλήθηκαν 1.155.685 φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, αυξημένες κατά σχεδόν 150% συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, σχεδόν 400% σε σχέση με το 2023».

Επίσης, αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα myOEY.live.gov.gr, η οποία όπως είπε «δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες και επενδυτές να κλείνουν ψηφιακά ραντεβού και να πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις με εξειδικευμένους υπαλλήλους των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών»

«Η πλατφόρμα είναι ήδη διαθέσιμη για τα Γραφεία ΟΕΥ σε Τορόντο, Μπουένος Άιρες, Πεκίνο, Γιοχάνεσμπουργκ, Βελιγράδι και Ρώμη, με στόχο να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρο το παγκόσμιο δίκτυο των 51 Γραφείων» επισήμανε.

Σε ότι αφορά το ζήτημα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «Από 1/5/2025 τίθενται σε εφαρμογή νέοι κανονισμοί από την ΕΕ που επιβάλουν πρόσθετα κόστη στην ακτοπλοΐα, λόγω της μετάβασης σε πιο φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα. Αυτό σημαίνει ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες θα πληρώνουν περισσότερα για τα καύσιμα, κάτι που αναμένεται να ανεβάσει τις τιμές των εισιτηρίων. Η κυβέρνηση λοιπόν παρεμβαίνει σε αυτό το κομμάτι και με τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας, μειώνονται για ένα έτος τα λιμενικά τέλη κατά 50%. Άρα, αυτό μειώνει το συνολικό κόστος που πληρώνουν οι ακτοπλοϊκές για τη χρήση των λιμανιών και έτσι θα μπορέσουν να συγκρατήσουν το κόστος των εισιτηρίων, παρά τις αυξήσεις που επιβάλουν οι νέοι κανονισμοί της ΕΕ».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη:

«Καλημέρα σε όλες και όλους. Κυριακή των Βαΐων σήμερα, μια από τις κορυφαίες Κυριακές της Ορθοδοξίας και αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας, «της υψηλότερης μορφής της Άνοιξης», όπως γράφει ο Γιώργος Σεφέρης στις Δοκιμές του.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ανασκοπήσεις βγήκαν κάπως πιο εκτενείς -ίσως και μαραθώνιες. Η πρόθεση ήταν καλή, ήθελα να σας ενημερώσω για όσα περισσότερα μπορώ, αλλά καταλαβαίνω ότι το κείμενο παραήταν μεγάλο. Σήμερα θα διαπιστώσετε όμως ότι είναι πιο σύντομη -θα δούμε αν θα καταφέρω να το κρατήσω αυτό και για τις επόμενες. Αυτό βέβαια επ’ ουδενί δεν σημαίνει ότι το κυβερνητικό έργο περιορίζεται μόνο σε όσα αναφέρω. Πριν περάσω, λοιπόν, σε όσα έχω να σας πω, επιτρέψτε μου δυο λόγια για τη μεγάλη αναταραχή που έχει ξεσπάσει στις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια οικονομία λόγω της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ.

Η Ελλάδα επέμενε από την αρχή να υπάρξει ενιαία αντίδραση από την ΕΕ, να σταθμιστούν τα νέα δεδομένα με ψυχραιμία και μετριοπάθεια, χωρίς σπασμωδικές κινήσεις και ανώφελη κλιμάκωση. Θεωρώ, όπως είπα σε πρόσφατη συνέντευξή μου σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, ότι μπορούμε να βρούμε μια «win-win» λύση σε ό,τι αφορά το εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Μια λύση που θα είναι αμοιβαία επωφελής. Μια συμφωνία, για παράδειγμα, μηδενικών δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Άκουσα με ικανοποίηση τον πρόεδρο Τραμπ να συμφωνεί με την ελληνική πρόταση και ασφαλώς χαιρετίζουμε ως ΕΕ την ανακοίνωσή του για τρίμηνη αναστολή της πολιτικής για τους δασμούς. Συμφωνούμε, ωστόσο, με την πρόεδρο Φον Ντερ Λάιεν ότι σε κάθε περίπτωση, η Ευρώπη χρειάζεται να εντείνει τις προσπάθειές της για την άρση των εμποδίων στη δική μας ενιαία αγορά και να εστιάσει στη διαφοροποίηση των εμπορικών της εταιρικών σχέσεων, στρεφόμενη σε χώρες που τάσσονται υπέρ της ελεύθερης και ανοιχτής ανταλλαγής αγαθών, υπηρεσιών και ιδεών.

Στο νέο αυτό περιβάλλον που διαμορφώνεται, η οικονομία μας είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις όποιες νέες προκλήσεις, όπως το έχει πράξει με αποτελεσματικότητα έως σήμερα, υλοποιώντας παράλληλα τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους πολίτες. Η δημοσιονομική ευρωστία και υπευθυνότητα, μαζί με την κυβερνητική και κοινοβουλευτική σταθερότητα πάνω στην οποία χτίσαμε όλες τις πολιτικές μας, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε έναν κόσμο που απειλείται παράλληλα από γεωπολιτικές εντάσεις και οικονομικές τρικυμίες. Με σταθερότητα και αποφασιστικότητα, θα ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο και θα βγούμε ακόμη πιο ισχυροί.

Πάμε τώρα στα της ανασκόπησης. Επιτέλους μπαίνει τάξη στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και στη χώρα μας, όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη επίσκεψη που έκανα προ ημερών στο στρατηγείο της ΑΑΔΕ, πληροφορήθηκα ότι, αφότου ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων, μέσα σε τρεις εβδομάδες δηλαδή, υποβλήθηκαν 1.155.685 φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, αυξημένες κατά σχεδόν 150% συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, σχεδόν 400% σε σχέση με το 2023! Επιπλέον, περίπου 100.000 περισσότερες ήταν οι προσυμπληρωμένες και προ-εκκαθαρισμένες δηλώσεις σε σύγκριση με πέρυσι, χάρη στην έγκαιρη -υποχρεωτική πλέον- εγγραφή όλων των φορέων του Δημοσίου στο ειδικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Τι άλλαξε σε αυτό το πεδίο; Γίναμε Ευρώπη, για να επικαλεστώ τον Κωστή Χατζηδάκη επί των ημερών του οποίου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υιοθετήθηκε η αυτονόητη μεν αλλά καίριας σημασίας αυτή μεταρρύθμιση. Οι φορείς, κρατικοί και μη, δίνουν έγκαιρα όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τις δηλώσεις και τιμωρούνται με κυρώσεις αν δεν πράξουν το αυτονόητο. Οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβάλλονται κάθε χρόνο στην ίδια χρονική περίοδο. Και όσοι υποβάλουν και πληρώνουν τις δηλώσεις τους εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών της περιόδου αυτής, θα έχουν έκπτωση φόρου, έως 4%.

Πρόκειται δίχως αμφιβολία για μια αλλαγή παραδείγματος από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου. Το νέο σύστημα, χωρίς τις συνεχείς παρατάσεις, δίνει ταυτόχρονα στο κράτος πολύ καλύτερη εικόνα των εσόδων του και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Μπορεί επομένως να είναι -και είναι- πολύ πιο συνεπές στις υποχρεώσεις του έναντι των πολιτών. Μέχρι σήμερα έχει αποδοθεί σχεδόν το 94% των επιστροφών και συμψηφισμών φόρου που προέκυψε από τις υποβληθείσες δηλώσεις φυσικών προσώπων. Με τις προσεχείς πρωτοβουλίες της ΑΑΔΕ για την ψηφιοποίηση των συναλλαγών και τη διενέργεια ελέγχων στην αγορά, στόχος μας είναι να κάνουμε άλλο ένα σημαντικό βήμα για φορολογική τάξη και δικαιοσύνη.

Ένα ακόμη βήμα για περισσότερη και ουσιαστικότερη στήριξη των ευάλωτων υπερχρεωμένων δανειοληπτών είναι η νέα νομοθετική ρύθμιση που εισηγήθηκε η κυβέρνηση και ψηφίστηκε αυτήν τη εβδομάδα. Τι προβλέπει; Την αναστολή της ποινικής δίωξης για όσους οφειλέτες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ή με απόφαση διοικητικού οργάνου ή με αναστολή είσπραξης οφειλών. Με αυτόν τον τρόπο, το κράτος στηρίζει έμπρακτα τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Φορείς. Σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης της οφειλής τους, το αξιόποινο εξαλείφεται. Παράλληλα, δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού, αλλά αποκλείστηκαν λόγω μη πληρωμής τουλάχιστον τριών δόσεων. Τα νομικά αυτά πρόσωπα θα έχουν δικαίωμα, μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου, να επανυποβάλουν αίτημα ρύθμισης προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και να λάβουν νέα πρόταση ρύθμισης.

Δημιουργήσαμε ακόμα ένα εργαλείο που διευκολύνει όσους θέλουν να εξάγουν ελληνικά προϊόντα, να επενδύσουν ή να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στη χώρα μας. Αναφέρομαι στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα myOEY.live.gov.gr, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες και επενδυτές να κλείνουν ψηφιακά ραντεβού και να πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις με εξειδικευμένους υπαλλήλους των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες -για ίδρυση επιχείρησης, επενδυτικά σχέδια, επίλυση εμπορικών διαφορών ή συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα- χωρίς να χρειάζεται φυσική παρουσία, αλλά μέσω ασφαλούς και κρυπτογραφημένου καναλιού. Η πλατφόρμα είναι ήδη διαθέσιμη για τα Γραφεία ΟΕΥ σε Τορόντο, Μπουένος Άιρες, Πεκίνο, Γιοχάνεσμπουργκ, Βελιγράδι και Ρώμη, με στόχο να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρο το παγκόσμιο δίκτυο των 51 Γραφείων.

Πάμε στο ζήτημα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και θα εξηγήσω πρώτα τι συμβαίνει. Από 1/5/2025 τίθενται σε εφαρμογή νέοι κανονισμοί από την ΕΕ που επιβάλουν πρόσθετα κόστη στην ακτοπλοΐα, λόγω της μετάβασης σε πιο φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα. Αυτό σημαίνει ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες θα πληρώνουν περισσότερα για τα καύσιμα, κάτι που αναμένεται να ανεβάσει τις τιμές των εισιτηρίων. Η κυβέρνηση λοιπόν παρεμβαίνει σε αυτό το κομμάτι και με τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας, μειώνονται για ένα έτος τα λιμενικά τέλη κατά 50%. Άρα, αυτό μειώνει το συνολικό κόστος που πληρώνουν οι ακτοπλοϊκές για τη χρήση των λιμανιών και έτσι θα μπορέσουν να συγκρατήσουν το κόστος των εισιτηρίων, παρά τις αυξήσεις που επιβάλουν οι νέοι κανονισμοί της ΕΕ. Η χρηματοδότηση αυτής της πρωτοβουλίας -η κάλυψη δηλαδή των απωλειών από τα έσοδα των Οργανισμών Λιμένων- θα προέλθει από το Πράσινο Ταμείο.

Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η υλοποίηση του Προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ. Μέσα στους πρώτους 2,5 μήνες, υπάρχουν 4.356 ενεργές υπαγωγές, ύψους 520 εκ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 26% του προϋπολογισμού του προγράμματος. Αυτό σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι έχουν βεβαιωθεί ότι είναι επιλέξιμοι, έχουν λάβει προέγκριση από τράπεζα, έχουν βρει ακίνητο και έχουν προχωρήσει οι αιτήσεις τους στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οι μισοί εξ αυτών έχουν ηλικία έως 37 χρονών, 6 στους 10 είναι έγγαμοι και πάνω από τους μισούς έχουν εισοδήματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Επίσης, δόθηκαν 440 δάνεια με πρόσθετη επιδότηση επιτοκίου σε τρίτεκνες-πολύτεκνες οικογένειες. Το στεγαστικό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά, ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση υλοποιεί ένα σύνολο 40 παρεμβάσεων ύψους 6,5 δισ. ευρώ, με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων σπιτιών τόσο προς αγορά, όσο και προς ενοικίαση, τη μείωση των τιμών των ενοικίων και τη στήριξη των συμπολιτών μας, κυρίως των πιο ευάλωτων, προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι ή να νοικιάσουν ευκολότερα.

Τελευταίο θέμα για σήμερα: χωρίς προβλήματα πραγματοποιήθηκαν άλλες δύο επιχειρήσεις επιστροφής 160 πολιτών τρίτων χωρών στις χώρες προέλευσής τους, είτε οικειοθελώς στο πλαίσιο του προγράμματος που επιβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, είτε γιατί απορρίφθηκαν τελεσίδικα τα αιτήματα παροχής ασύλου. Ως προς το ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με την Τουρκία, δημοσιεύτηκε η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Εξωτερικών που εντάσσει τη γειτονική χώρα στον Εθνικό Κατάλογο Ασφαλών Τρίτων Χωρών για συγκεκριμένες κατηγορίες αιτούντων διεθνούς προστασίας που έχουν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα. Μια απόφαση που συνιστά πλήρη συμμόρφωση με την πρόσφατη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα το ξαναπώ: η κυβέρνηση εφαρμόζει μια δίκαιη, αλλά αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου. Όταν ξεκινήσαμε αυτήν την πολιτική το 2020, ήμασταν η εξαίρεση στην ΕΕ. Τώρα όλοι στην Ευρώπη κατανοούν τη σημασία της προστασίας των συνόρων.

Κάπου εδώ κλείνω τη σημερινή, σίγουρα πιο μικρή ανασκόπηση. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε. Εύχομαι σε όλες και όλους να περάσετε όμορφα τις άγιες αυτές ημέρες, να ανταμώσετε με όσους αγαπάτε, να βρείτε τον χρόνο για μια ανάπαυλα από την τριβή της καθημερινότητας. Η επόμενη ανασκόπηση θα είναι αφού περάσουν οι μέρες του Πάσχα, πάντα με κυβερνητικές δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Καλή Κυριακή και Καλή Ανάσταση!»

Πηγή: skai.gr

