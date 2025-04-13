Η Πλεύση Ελευθερίας δεν μένει στο απυρόβλητο από τη «Χαριλάου Τρικούπη» - Ανεβαίνουν οι τόνοι

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη επιχειρούν να προβάλλουν το πρόγραμμα τους και να αναδείξουν τις διαφορές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Φωτίζοντας» και την απόσταση από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει εκτιναχθεί και να περνά στη δεύτερη θέση.

Την αρχή της χάραξης της στρατηγικής αποδόμησης της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στη Νάξο.

«Όλο και περισσότερο τελευταία συναντάμε κόμματα-πρόσωπα, κόμματα χωρίς προγράμματα. Μήπως, τελικά, αυτά τα κόμματα είναι η ευλογία για τον κ. Μητσοτάκη γιατί φιλοτεχνούν το αφήγημα του ‘’Μητσοτάκης ή χάος;», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που συνέχισε αναφερόμενος στο πολιτικό περιβάλλον: «Τη Νέα Δημοκρατία δεν θα τη νικήσουμε ούτε με κραυγές, ούτε με λαϊκισμούς, ούτε με θεωρίες συνωμοσίας. Θα την κερδίσουμε με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας ήθος, τον πολιτικό μας πλούτο και τον αγώνα μας θεσμικά στο προσκήνιο».

Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν θα μείνει στο απυρόβλητο, επισημαίνουν στελέχη της πράσινης παράταξης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ να «ανεβάζει» περαιτέρω τους τόνους σε τηλεοπτική του εμφάνιση στην ΕΡΤ.

«Προφανώς για να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση, που θα δώσει προοπτική στη χώρα, αυτό δεν μπορεί να γίνει με επιλογές που συντηρούν την εξουσία της Νέας Δημοκρατίας, μονοπρόσωπων δηλαδή κομμάτων χωρίς πρόγραμμα και πολιτικό προσωπικό. Δεν έχω ακούσει θέσεις για κοινωνικά ζητήματα, για τις εργασιακές σχέσεις ή την οικονομία από κόμματα όπως του κ. Βελόπουλου ή της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεν πιστεύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα φύγει με κραυγές, αλλά με σκληρή δομική αντιπολίτευση», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη πηγαίνουν την κριτική τους ένα βήμα παραπέρα και εκτιμούν ότι λόγω συγκυρίας η Πλεύση Ελευθερίας εργαλειοποιείται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη που, όπως λένε, επιλέγει έναν αντίπαλο χωρίς πρόγραμμα και θέσεις για σοβαρά κοινωνικά ζητήματα. Σε αυτή την γραμμή και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, που σημείωσε ότι αυτή η νέα δημοκοπική εικόνα εξυπηρετεί το κυβερνητικό αφήγημα που εστιάζει στη ρητορική «Μητσοτάκης ή χάος».

«Πότε υπήρξε αυτή η αλλαγή στις δημοσκοπήσεις; Μέχρι την ημέρα που μιλάει ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή και θυμάται ότι κάποια κόμματα είναι ουρά της κ. Κωνσταντοπούλου, η κ. Κωνσταντοπούλου είναι πέμπτο κόμμα, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να πάει στη λογική μέσα στη Βουλή, το Μητσοτάκης ή χάος.

Τον εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση. Ο κόσμος ζητά εκλογές γιατί δεν πείθεται από το Μητσοτάκης ή χάος και σας λέω ότι επειδή Μητσοτάκης ίσον χάος στην αγοραστική δυνατότητα, στους θεσμούς, χρειάζεται εναλλακτική πρόταση», ανέφερε ο Παύλος Χρηστίδης στο Πρώτο πρόγραμμα.



Πηγή: skai.gr

