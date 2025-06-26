Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να λάβει μέρος σήμερα αρχικά στη Σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μετά στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και θέματα ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας.

Στην ατζέντα είναι επίσης το μεταναστευτικό και η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε ένα αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον, η κατάσταση στη Μολδαβία και τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και θέματα εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Ειδικά για το μεταναστευτικό στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής αναμένεται να υπάρχει αναφορά στην εργαλειοποίηση του ζητήματος από τη Λιβύη καθώς και νέα αναφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα τονίζει ότι παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να έχει καμία νομική συνέπεια για τρίτα κράτη.

