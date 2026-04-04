Στις 11 η ορκωμοσία των Σχοινά, Τουρνά και Λαζαρίδη στο Προεδρικό Μέγαρο

Στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα ορκίζονται σήμερα, στις 11:00 οι Μαργαρίτης Σχοινάς, Ευάγγελος Τουρνάς, και Μακάριος Λαζαρίδης, που αναλαμβάνουν τα χαρτοφυλάκια των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας.

Μετά τις παραιτήσεις των Κώστα Τσιάρα, Γιάννη Κεφαλογιάννη και Δημήτρη Βαρτζόπουλου, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κρίθηκαν αναγκαίες οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Στην ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα:

1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργός: Μαργαρίτης Σχοινάς

Υφυπουργός: Μακάριος Λαζαρίδης

Υφυπουργός: Γιάννης Ανδριανός

2) Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Υπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος

3) Υπουργείο Υγείας

Οι αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου της ψυχικής υγείας, τις οποίες είχε μέχρι σήμερα ο τέως Υφυπουργός κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, θα κατανεμηθούν εσωτερικά στο υπουργείο.





Πηγή: skai.gr

