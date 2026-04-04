«Βαλβίδα αποσυμπίεσης» ο ανασχηματισμός- Επόμενο βήμα, άρση ασυλίας

Tης Δώρας Αντωνίου

Να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να περιορίσει τον αρνητικό αντίκτυπο μιας παρατεταμένης συζήτησης για τους ενδεικνυόμενους χειρισμούς απέναντι στις νέες δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδιώκει η κυβερνητική ηγεσία.

Στην κατεύθυνση αυτή, ανακοινώθηκαν χθες οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, με την απομάκρυνση των κυβερνητικών στελεχών, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Οι επιλογές που έγιναν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντικατάσταση των κυβερνητικών στελεχών που απομακρύνθηκαν, έχουν τη δική τους ιδιαίτερη σημειολογία. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε μια απαιτητική συγκυρία. Η κυβερνητική ηγεσία, ως απάντηση και στις μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτών στο τέλος του προηγούμενου χρόνου και δεδομένης της ρήξης που καταγράφεται στη σχέση του κυβερνώντος κόμματος με τον αγροτικό πληθυσμό, έχει αναγάγει την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα σε προτεραιότητα.

Η τοποθέτηση ενός στελέχους αναγνωρισμένης μεταρρυθμιστικής τεχνογνωσίας έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η δέσμευση αυτή εξακολουθεί να ισχύει. Την ίδια στιγμή, η κυβερνητική ηγεσία επιδιώκει να εκπέμψει μήνυμα προς τις Βρυξέλλες ότι λαμβάνονται πολύ σοβαρά όλες οι επισημάνσεις που γίνονται από τους κεντρικούς φορείς της Ε.Ε.. Παράλληλα, ο πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν διαθέτει προσωπική επιρροή στα κέντρα λήψης αποφάσεων και μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση ενίσχυσης της αξιοπιστίας όσον αφορά τη βούληση της κυβέρνησης να διορθώσει τα κακώς κείμενα.

Η επιλογή του Ευάγγελου Τουρνά για το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει το στοιχείο της εμπειρίας στο αντικείμενο, που είναι απαραίτητη καθώς αρχίζει η αντιπυρική περίοδος προσεχώς.

Βεβαίως, η επιλογή εξωκοινοβουλευτικών στελεχών για την κάλυψη των δύο υπουργικών θέσεων που έμειναν κενές, έχει και το στοιχείο του πολιτικού χειρισμού έναντι των προσδοκιών που υπήρχαν στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ.. Εάν επιλέγονταν βουλευτές για την κάλυψη των κενών, δύο εξ αυτών θα ήταν πολύ ευχαριστημένοι, αλλά πολλοί περισσότεροι θα δυσαρεστούνταν με το Μαξίμου να πρέπει να διαχειριστεί μία ακόμη πηγή έντασης.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης επελέγη από τους βουλευτές της Ν.Δ. για τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Εχοντας σηκώσει το βάρος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και έχοντας δώσει πολλές κοινοβουλευτικές μάχες για το κυβερνών κόμμα, η αξιοποίησή του ήταν αναμενόμενη.

Η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης σήμερα κλείνει έναν πρώτο κύκλο της διαχείρισης της κρίσης που προκάλεσαν οι νέες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το επόμενο στάδιο αφορά τα αιτήματα άρσης ασυλίας, που θα συζητηθούν στη Βουλή. Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι η άρση ασυλίας είναι μια τυπική διαδικασία και σε καμιά περίπτωση δεν αποδεικνύει ενοχή.

Αναφέρουν, επίσης, ότι η ποινική αντιμετώπιση είναι οριζόντια, ωστόσο η πολιτική αντιμετώπιση μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία θα στηρίξει τα αιτήματα άρσης ασυλίας για όσους βουλευτές ζητείται, αλλά θα αξιολογηθεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά, όσον αφορά το πολιτικό μέλλον, τη συμπερίληψη στα ψηφοδέλτια για τις επόμενες εκλογές, κ.λπ.

Το ερώτημα είναι αν κάποιος ή κάποιοι από τους βουλευτές των οποίων ζητείται άρση ασυλίας θα θελήσουν να διευκολύνουν την κυβέρνηση υποβάλλοντας παραίτηση. Η προσοχή στρέφεται στους Κώστα Καραμανλή και Κατερίνα Παπακώστα, που θεωρούνται οι πιο βεβαρυμένες περιπτώσεις. Από το επιτελείο του Μαξίμου αναφέρουν ότι δεν τους έχει ζητηθεί να προχωρήσουν σε ανάλογη κίνηση. Είναι σαφές ωστόσο ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα λειτουργούσε εκτονωτικά για την πίεση που υφίσταται η κυβέρνηση.

