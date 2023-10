Τέλος τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων - Αρμοδιότητες και μισθοδοσία μεταφέρονται στους ίδιους τους δήμους Πολιτική 10:22, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια