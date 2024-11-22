Λογαριασμός
Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μαρκ Ρούτε – Συνάντηση με Μητσοτάκη, Δένδια και Γεραπετρίτη

Τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα ταξιδέψει στην 'Αγκυρα όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον Υπουργό 'Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ

Ρούτε και Μητσοτάκης

Στην Αθήνα μεταβαίνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε την Τρίτη 26 Νοεμβρίο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Συμμαχίας.

Ο Μαρκ Ρούτε θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό 'Αμυνας, κ. Νικόλαο Δένδια.

Τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα ταξιδέψει στην 'Αγκυρα, σημειώνει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, ο ΓΓ της βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον Υπουργό 'Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Επίσης, ο Μαρκ Ρούτε θα συνομιλήσει με εκπροσώπους της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις των τουρκικών βιομηχανιών εναέριου χώρου (TUSAŞ). Θα καταθέσει, επίσης, στεφάνι στο Μαυσωλείο του Ατατούρκ.

