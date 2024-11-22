Στην Αθήνα μεταβαίνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε την Τρίτη 26 Νοεμβρίο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Συμμαχίας.
Ο Μαρκ Ρούτε θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό 'Αμυνας, κ. Νικόλαο Δένδια.
Τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα ταξιδέψει στην 'Αγκυρα, σημειώνει.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, ο ΓΓ της βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον Υπουργό 'Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Επίσης, ο Μαρκ Ρούτε θα συνομιλήσει με εκπροσώπους της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις των τουρκικών βιομηχανιών εναέριου χώρου (TUSAŞ). Θα καταθέσει, επίσης, στεφάνι στο Μαυσωλείο του Ατατούρκ.
