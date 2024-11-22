Αναπόσπαστο μέρος και σημαντικό κομμάτι της θετικής ατζέντας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτήρισε τον ναυτιλιακό τομέα ο υπουργός Ναυτιλίας, Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος συναντήθηκε, σήμερα Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη με τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου.



Οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ναυτιλίας, τόσο ως παραδοσιακοί εταίροι, όσο και σε επίπεδο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) , όπου - όπως είπε ο κ. Στυλιανίδης - υπάρχει αμοιβαία υποστήριξη σε διάφορες περιστάσεις.

«Σήμερα συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Πιστεύω πραγματικά ότι η ελληνοτουρκική συνεργασία εντός του IMO είναι ένα υποδειγματικό μοντέλο εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ δύο χωρών, εντός ενός διεθνούς οργανισμού» δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας. Ο κ. Στυλιανίδης ενημέρωσε τον Τούρκο υπουργό για τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται εντός του IMO, ιδιαίτερα στον τομέα της από-ανθρακοποίησης των θαλάσσιων μεταφορών. Όπως είπε, «παραμένουμε προσηλωμένοι στην εφαρμογή των διεθνών κανόνων και υποχρεώσεων, σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην προστασία των διαδρομών εμπορίου, στην από-ανθρακοποίηση της ναυτιλίας και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος - ιδιαίτερα σήμερα, σε μια εποχή γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων».

Η συνάντηση Στυλιανίδη - Ουράλογλου, η πρώτη από το 2017 σε επίπεδο αρμόδιων για τη ναυτιλία υπουργών, πραγματοποιήθηκε ένα εικοσιτετράωρο μετά την 6η συνεδρίαση της Κοινής Ναυτιλιακής Επιτροπής Ελλάδας και Τουρκίας, τα αποτελέσματα της οποίας θα λειτουργήσουν, όπως ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας, «ως οδικός χάρτης της συνεργασίας μας σε διάφορους τομείς, όπως οι θαλάσσιες συνδέσεις για τη μεταφορά αγαθών και επιβατών μεταξύ ελληνικών και τουρκικών λιμανιών».

Ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι επιβεβαίωσε μαζί με τον Τούρκο ομόλογό του «τα θετικά αποτελέσματα της Κοινής Ναυτιλιακής Επιτροπής και τη δέσμευσή να συνεργαστούν οι δύο πλευρές για να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία στον ναυτιλιακό τομέα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε τρεις συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας: «Πρώτον, συμφωνήσαμε ότι οι θαλάσσιες συνδέσεις έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση θετικού αθροίσματος για όλους (win-win). Παραμένουμε δεσμευμένοι να τις υποστηρίξουμε. Δεύτερον, καθιερώσαμε ένα πολύ επιτυχημένο σχήμα για την παροχή βραχυπρόθεσμων θεωρήσεων σε Τούρκους πολίτες για να επισκεφθούν τα ελληνικά νησιά. Για να σας δώσω μια αίσθηση της επιτυχίας, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, χορηγήσαμε εκατό χιλιάδες θεωρήσεις! Τρίτον, ο ναυτιλιακός τουρισμός βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Τόσο από εμπορικά yachts όσο και κρουαζιερόπλοια. Αυτό έχει χειροπιαστά αποτελέσματα ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη στις παράκτιες κοινότητες».

Ο κ. Στυλιανίδης προσκάλεσε τον Τούρκο υπουργό να επισκεφθεί την Αθήνα και του υποσχέθηκε ένα ωραίο γεύμα ή δείπνο κάτω από την Ακρόπολη.

Από την πλευρά του ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου ανέφερε:

«Είχαμε πολύ χρήσιμες συζητήσεις για μία ανταγωνιστικότητα στον τομέα της ναυτιλίας και συμφωνήσαμε για την ανάπτυξη και την επέκταση του ιδιωτικού τομέα. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία στον ΙΜΟ, τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, και συμφωνήσαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να την αναπτύξουμε περαιτέρω. Συζητήσαμε επίσης για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για την απο-ανθρακοποίηση και την πράσινη ενέργεια. Ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τις επιπτώσεις στον τομέα της ναυτιλίας εξαιτίας των παγκόσμιων γεγονότων και των πολέμων. Σε αυτό το πλαίσιο, αξιολογήσαμε επίσης τις επιπτώσεις του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και την Παλαιστίνη. Θα επισκεφθούμε την Ελλάδα το συντομότερο δυνατό και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να τον ευχαριστήσω (σ.σ. τον Χρήστο Στυλιανίδη) και πάλι για την επίσκεψή του στη χώρα μας».

Πηγή: skai.gr

