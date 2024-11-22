Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε σε επίκαιρη επερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς –Προοδευτική Συμμαχία και τριάντα τεσσάρων (34) Βουλευτών με θέμα: «Καταρρέει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι πολίτες επιβαρύνονται με νέα κόστη και η υγειονομική φτώχεια απειλεί όλο και περισσότερους και περισσότερες».

Σημεία από την απάντηση:

Πρωτολογία

Για την κάλυψη 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστων την περίοδο των Μνημονίων:

«Υποστηρίζετε ότι “τον Ιανουάριο του ’15 η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε ένα ΕΣΥ κατεστραμμένο μετά από 5 χρόνια δημοσιονομικής λιτότητας νεοφιλελεύθερων πολιτικών και αδίκων και πλήρως αναποτελεσματικών οριζόντιων περικοπών στον δημόσιο τομέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε περίπου 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους ανθρώπους στους οποίους διασφάλισε απρόσκοπτη και δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δομές του ΕΣΥ αλλά και την φαρμακευτική περίθαλψη, διέγραψε δε χρέη αυτών περίπου 28 εκατομμύρια”. Ψευδές. Το μόνο αληθές σε όλο αυτό που λέτε είναι η διαγραφή των 28 εκατομμυρίων. Όλη η κάλυψη των 2,5 εκατομμυρίων ανασφαλίστων συμπολιτών μας έγινε από εμένα προσωπικά σε πλήρη αντίθεση τότε με την τρόικα, η οποία δεν ήθελε να γίνει και για να καταφέρω να την πείσω, χρησιμοποίησα ως σύμβουλο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Για αυτή μου την πράξη δε, όταν τελείωσα τη θητεία μου στο Υπουργείο Υγείας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μου έδωσε βραβείο, το έχω αναρτημένο στον τοίχο του γραφείου μου».

Για το «ΦΕΚ Πολάκη» που αύξησε το clawback στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα κατά 110.000.000:

«Το "clawback -λέτε εσείς- και το υποχρεωτικό rebate στον εργαστηριακό κλάδο έχουν οδηγήσει στη μετακύληση του κόστους ασφάλισης στους ιδιώτες εργαστηριακούς γιατρούς που βλέπουν να μειώνεται το εισόδημά τους έως και 70%". Πράγματι το clawback και το rebate στα εργαστηριακά όπως και στα φάρμακα ήταν δικός μου νόμος του 2013-2014. Ήσασταν πέντε χρόνια κυβέρνηση, τον καταργήσατε; Όχι. Αντιθέτως, ξέρετε ποιο είναι το επίσημο αίτημα του κλάδου των εργαστηριακών κάθε χρόνο προς το υπουργείο Υγείας; Η κατάργηση του «ΦΕΚ Πολάκη». Έτσι το λένε. Είναι μια απόφαση που έλαβε το 2018 ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης που προσέθεσε εξετάσεις ετήσιας αξίας 110.000.000 ευρώ προς τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα μέσω ΕΟΠΥΥ, χωρίς να προσθέσει ούτε 1 ευρώ στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, από ένα καλάθι εξετάσεων που πλήρωνε μέχρι τότε ο ΕΟΠΥΥ, πήγε ο κύριος Πολάκης μόνος του και είπε, βάζω άλλα 110.000.000 κόστος. Ως αποτέλεσμα η κίνηση του αυτή, αύξησε αυτόματα το clawback κατά 110.000.000 τον χρόνο. Αυτά τα 110.000.000 τον χρόνο μας κυνηγάνε μέχρι σήμερα. Αν το κράτος βγάζει δικτατορικά μια απόφαση «θα μου πληρώνεις και αυτές τις εξετάσεις» χωρίς να βάλει ούτε ένα ευρώ, στην ουσία δεν θέλει να καλύψει τους ανασφάλιστους, θέλει να κλείσει τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Από τη μία τους βάλατε 110.000.000 τον χρόνο χαράτσι, τους καταστρέψατε την άρση του clawback και από την άλλη, έρχεστε εδώ και χύνετε κροκοδείλια δάκρυα. Και όταν βάλαμε το 1 και 3 ευρώ στις διαγνωστικές εξετάσεις, είπατε όχι, όπως όχι έχετε πει και σε όλα τα μέτρα για τον περιορισμό της δαπάνης. Θέλετε, δηλαδή, ως συνήθως, και την πίττα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο».

Για τον προϋπολογισμό της υγείας:

«4.114.000.000 ευρώ ο προϋπολογισμός του κράτους για την υγεία το έτος 2019. 2020: 4.819.000.000. 2021: 5.380.000.000. Τώρα θα πείτε ήταν εποχή του Covid. 2022: 5.547.000.000. 2023: 5.551.000.000. 2024: 6.355 εκατομμύρια. Δηλαδή, από 4,1 δις που δίνατε εσείς που δεν υποχρηματοδοτούσατε το ΕΣΥ και που το ΕΣΥ λειτουργούσε μια χαρά και δεν κατέρρεε, τώρα επί δικής μου θητείας με 6,3 δις, δηλαδή με πάνω από΄50% αύξηση στον προϋπολογισμό, το ΕΣΥ καταρρέει. Για το 2025: 7.177 εκατομμύρια, δηλαδή, 7,1 δις. Δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, η συνολική αύξηση της δαπάνης είναι συν 74,4%. Θέλω να το καταλάβει ο ελληνικός λαός με ποιους έχει να κάνει. Το ΕΣΥ υποχρηματοδοτείται λένε επί Μητσοτάκη. Και ξοδεύει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη για το ΕΣΥ, 74,4% περισσότερα χρήματα απ’ ότι ξόδευε η Πρώτη Φορά Αριστερά που δήθεν ενδιαφερόταν για το ΕΣΥ».

Για τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων:

«Το 2019: 1.445.000.000. Το 2024: 2.845.000.000, σχεδόν διπλάσια. Για το 2025: 3.191.000.000, πάνω από διπλάσια. Πάρτε τον πίνακα. Αν ένας λογικός άνθρωπος στον πλανήτη μου αποδείξει πως γίνεται με πάνω από τα διπλάσια χρήματα ένα σύστημα να υποχρηματοδοτείται και με κάτω από τα μισά το σύστημα να πηγαίνει μια χαρά και να μην χρειάζεται παραπάνω λεφτά, θα του δώσω βραβείο. Διότι πραγματικά και τα ψέματα έχουν κάποια όρια. Για να ξέρει ο κόσμος: η Κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι μόνο δεν θέλει να ιδιωτικοποιήσει, να κλείσει, να καταστρέψει ή οτιδήποτε άλλο το ΕΣΥ, αλλά διανύουμε την περίοδο της μεγαλύτερης χρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας από το 1974».

Για τη δυσκολία εύρεσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού:

«Πρώτα απ’ όλα, δυσκολία εύρεσης προσωπικού στα δημόσια συστήματα υγείας δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα. Αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα των συστημάτων υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αυτό και στην πρόσφατη Σύνοδο του Συμβουλίου των Υπουργών Υγείας, στις Βρυξέλλες, στο άρθρο 1 της κοινής μας διακηρύξεως, ήταν τα άμεσα μέτρα που πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να θεσπιστούν κίνητρα προσέλκυσης γιατρών και νοσηλευτών στα εθνικά συστήματα υγείας των 27 κρατών-μελών. Άρα, δεν είναι θέμα ελληνικό.

«Κενά υπήρχαν πάντα στο ΕΣΥ, υπάρχουν και σήμερα και θα υπάρχουν. Το ερώτημα είναι μειώνονται τα κενά; Μειώνονται. Ποια είναι η βασική μου διαφωνία με τους συνδικαλιστές; Οι συνδικαλιστές, η ΟΕΝΓΕ κατά βάση, κάνουν ένα τρικ. Όταν λένε μειώνεται το προσωπικό του ΕΣΥ αναφέρονται πάντα στο μόνιμο προσωπικό. Μόνο στο μόνιμο προσωπικό. Τα νούμερα που σας δίνω τώρα, δεν είναι μόνο το μόνιμο προσωπικό, είναι το σύνολο του προσωπικού πάσης σχέσεως εργασίας. Παρουσιάζω το σύνολο των γιατρών, το σύνολο των νοσηλευτών, το σύνολο του λοιπού προσωπικού το ’19 και το ’24. Τον Ιούνιο του ’19, στα νοσοκομεία του ΕΣΥ το σύνολο του προσωπικού ήταν 78.272, μαζί τους και οι ειδικευόμενοι. Τον Ιούνιο του ’24, το σύνολο του προσωπικού ήταν 86.138. Σημειώστε ότι πέραν της αυξήσεως των 9.000 αυτών ανθρώπων έχουμε ήδη προκηρύξει μια σειρά θέσεις έκτοτε. Ποιες θέσεις; Τις υπόλοιπες από τις 6.500 προσλήψεις του 2024, το επικουρικό προσωπικό 1000 θέσεις επιπλέον που πήραμε τώρα και τις 293 θέσεις για τις άγονες, συν τις περίπου 2.000 θέσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Άρα, τα νούμερα θα είναι ακόμα πολύ καλύτερα και από αυτά που σας λέω τώρα. Δεν υπάρχει ούτε ένα νοσοκομείο, ούτε μία μονάδα υγείας στην Ελλάδα που σήμερα να έχει λιγότερο προσωπικό από το 2019. Τι υπάρχει και αυτό ανακυκλώνουν; Υπάρχουν σημειακά προβλήματα σε κάποιες ειδικότητες, που έχει επιβαρυνθεί το σύστημα από το 2019 στην Ελλάδα και παγκοσμίως π.χ. παθολόγους, αναισθησιολόγους, παιδιάτρους».

Για τους αναισθησιολόγους:

«Ως προς τους αναισθησιολόγους θεσπίσαμε μία σειρά κινήτρων, σήμερα πια η κατάσταση είναι πολύ-πολύ καλύτερη από ότι ήταν πριν από ένα χρόνο, έχουμε καλύψει πάνω από το 50% των κενών θέσεων που είχαμε τον Ιανουάριο του 2024. Παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, που εκεί δεν πηγαίνουν οι αναισθησιολόγοι. Και αυτό διότι πρώτον, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει γενικότερο έλλειμμα στην πόλη και οι αμοιβές που δίνει ο ιδιωτικός τομέας είναι πάρα πολύ μεγάλες και μπορεί να φτάνουν και τα 15.000 ευρώ το μήνα για έναν αναισθησιολόγο. Και δεύτερον, το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης έχει τόσο πολλή δουλειά και τόσο μεγάλη ένταση εργασίας που γενικά κάποιοι δεν το προτιμούν. Είμαι έτοιμος αφού τελειώσουμε και το σημερινό νομοσχέδιο στην επιτροπή και την άλλη εβδομάδα στην Ολομέλεια, να νομοθετήσω ειδικά για το Ιπποκράτειο, να κάνω ειδικά κίνητρα μόνο για ένα νοσοκομείο, γιατί πραγματικά εκεί τα μέχρι σήμερα μέτρα δεν έχουν αποδώσει στο βαθμό που θα θέλαμε».

Για τους παθολόγους:

«Στους παθολόγους, το πρόβλημα παραμένει εξαιρετικά οξυμένο. Όπως ξέρετε, ψηφίσαμε το νομοσχέδιο του προσωπικού γιατρού και βάλαμε το μεγαλύτερο χρηματικό μπόνους που έχει μπει ποτέ στην Ελλάδα για να προσελκύσουμε ανθρώπους στην ειδικότητα της παθολογίας. Δεν λέω ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα αύριο. Θέλει κάποια χρόνια για να γίνει κάποιος παθολόγος. Αλλά πάντως ξεκινήσαμε την προσπάθεια παραγωγής περισσότερων παθολόγων και εκεί πραγματικά «πονάμε»».

Για την κάλυψη των κενών θέσεων σε άγονες περιοχές:

«Για να καλύψουμε τις θέσεις σε άγονες περιοχές κάναμε τις εξής κινήσεις: Ψηφίσαμε τον νόμο που μας έδωσε το δικαίωμα να θεσπίσουμε τα οικονομικά κίνητρα για τις άγονες περιοχές, βγάλαμε την ΚΥΑ για τα οικονομικά κίνητρα και χθες βγήκε και η διορθωμένη, με αυτά που είχαμε δεσμευτεί. Μου λέγατε ότι αυτά τα οικονομικά κίνητρα δεν θα πιάσουν, ότι είναι «ψίχουλα», ότι δεν κάνουν και τα λοιπά. Εσείς λέγατε ότι δεν θα δουλέψουν, εγώ έλεγα θα δουλέψουν. Προκηρύξαμε όλες μαζί τις άγονες θέσεις. Ήταν στο σύνολο 293. Τελικά τι έγινε; Από τις 293 θέσεις που ήταν άγονες επί σειρά τεσσάρων- πέντε ετών, καλύψαμε τις 201. Ένα μεγάλο ποσοστό, άνω του 65%. Μας έμειναν 92 θέσεις. Μας έμεινε π.χ. η Κως, που δεν πήγε κανένας παθολόγος και η Δράμα, που δεν πήγε κανένας παθολόγος. Τι θα κάνουμε; Σήμερα στη Βουλή, στη συζήτηση στην επιτροπή, έχουμε βάλει το άρθρο 6, όπου θα θέσουμε και τα θεσμικά κίνητρα. Θα τους δίνουμε παραπάνω άδειες, λιγότερα χρόνια αναμονής και άλλα πολλά. Μόλις ψηφιστεί το άρθρο 6, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, θα επαναπροκηρύξουμε τις 92 θέσεις, όπου πια θα περιλαμβάνουν και τα οικονομικά και τα θεσμικά κίνητρα. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ένα μεγάλο ποσοστό θα καλυφθεί. Άρα, το 2025, ξεκινάμε με 70% έως 75% των θέσεων να έχουν καλυφθεί, ενώ παρέμεναν άγονες για πάρα πολλά χρόνια.Ήρθε κανένας απο την αντιπολίτευση να παραδεχθεί ότι τελικά το μέτρο «έπιασε»; Κανένας. Παίζει μόνο η ίδια κασέτα: ο νεοφιλελευθερισμός, ο Πινοσέτ, η υποχρηματοδότηση, το ΕΣΥ που καταρρέει και διάφορες άλλες ανοησίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ξέερετε γιατί; Γιατί δεν σας ενδιαφέρει το ΕΣΥ. Αν σας ενδιέφερε το ΕΣΥ, θα είχατε έρθει εδώ σήμερα διαβασμένοι».

Για τις καινοτόμες θεραπείες:

«Όταν έγινα Υπουργός Υγείας,το 2013-2014, υπήρχε μνημονιακός νόμος που απαγόρευε να βάλουμε καινοτόμες θεραπείες στη λίστα για να μην ανέβει η δαπάνη. Ως Υπουργός Υγείας θεώρησα ότι αυτό ήταν απαράδεκτο και είπα ότι δεν μπορώ να στερώ από τους Έλληνες ασθενείς τις καινοτόμες θεραπείες που έχουν οι άλλοι Ευρωπαίοι ασθενείς. Ψήφισα νόμο και έβαλα 450 καινοτόμα φάρμακα που ήταν σε αίτηση τότε επί τρία - τέσσερα χρόνια και μπήκαν στη λίστα. Ξέρετε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Γι΄ αυτό με κατηγόρησε για το σκάνδαλο Novartis και ήθελε να με κλείσει φυλακή. Αυτή ήταν η βασική κατηγορία του κ. Πολάκη, ότι έβαλα καινοτόμα φάρμακα στη λίστα. Επειδή, μπορεί να τον έχετε αρχηγό σε καμιά δεκαριά μέρες, δεν κάνετε καμία σύσκεψη να συνεννοηθείτε αν θέλετε να βάλουμε καινοτόμα φάρμακα ή όχι, ή αν όποιος Υπουργός βάζει καινοτόμα φάρμακα πρέπει να πηγαίνει κατηγορούμενος για διαφθορά;».



«Ως προς τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, τα ποσά δηλαδή που δίνει το κράτος, είναι σταθερά περίπου μια δεκαετία. Δώσαμε συν 150 εκατομμύρια το ’23, συν 370 εκατομμύρια το ’24, θα δώσουμε συν 470 - 500 εκατομμύρια το ’25 και είναι η πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, που πράγματι αυξάνει το κράτος τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη ακριβώς για να αντιμετωπίσει και το μεγάλο clawback και τον δισταγμό των εταιριών να φέρουν τις καινοτόμες θεραπείες στην Ελλάδα. Γιατί εγώ θέλω καινοτόμες θεραπείες να έρχονται στην Ελλάδα».

Δευτερολογία

Για το self test ανίχνευσης καρκίνου του παχέος εντέρου:

«Διακινείται η συκοφαντία ότι η Κυβέρνηση μέσω των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης πληρώνει υπερβολικά πολλά λεφτά στο self-test της ανίχνευσης του καρκίνου του παχέος εντέρου, άρα εδώ υπάρχει υποψία ρεμούλας, μίζας, διαφθοράς.

Αυτό πέρασε από τον Πολάκη στους Ράδιο Αρβύλα. Το Υπουργείο Υγείας έχει αγοράσει έστω και ένα τεστ από οποιαδήποτε εταιρεία για να κατηγορηθεί ότι το πληρώνει ακριβά ή φτηνά; Εμείς για να μην μπλέξουμε ακριβώς σε αυτές τις άθλιες κατηγορίες που ξέρουμε ότι θα ακούγαμε, τι κάναμε; Είπαμε, αποζημιώνουμε με 7 ευρώ τα τεστ, στις προδιαγραφές που έδωσε η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων από οποιαδήποτε εταιρεία σε οποιοδήποτε φαρμακείο. Έχει τη δυνατότητα ο φαρμακοποιός να κάνει συμφωνία να το πάρει φτηνότερα; Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχει. Πιστεύω ότι το τεστ μπορούν να το παίρνουν γύρω στα 5 ευρώ. Η διαφορά της τιμής πάει στο Υπουργείο; Όχι. Πάει στον φαρμακοποιό, είναι μέρος της αμοιβής του για να μας παράσχει αυτή την υπηρεσία. Άρα, δεν μπορεί να υπάρχει διαφθορά και ρεμούλα, γιατί εμείς δεν πάμε σε μία εταιρεία».

Για το clawback στα διαγνωστικά κέντρα:

«Μέσα στην επερώτησή σας αναφέρετε το τεράστιο βάρος του clawback στα διαγνωστικά κέντρα. Επειδή αυτό είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα ασχολήθηκα πάρα πολύ αυτούς τους 11 μήνες και πήρα συγκεκριμένα μέτρα. 1. Ανεβάσαμε πολύ γρηγορότερα σε ψηφιακή μορφή τη διάγνωση για τις εξετάσεις πάνω στον ηλεκτρονικό φάκελο, για να μπορούμε να κλειδώσουμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. 2. Ψηφίσαμε το ένα και τρία ευρώ στη συνταγή. 3. Ψηφίσαμε το ατομικό clawback που κόβει την προκλητή ζήτηση. Όλα αυτά τα μέτρα που ψηφίσαμε αθροιστικά, εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2024. Πρώτος μήνας εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων ο Αύγουστος του 2023: Μεσοσταθμικό clawback σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα 11,64%. Είναι χαμηλό του Αυγούστου πάντα γιατί είναι ο μήνας των διακοπών, το τονίζω. Τον Σεπτέμβριο του 2023 ήταν 31%, θα το δούμε πως θα πάει τους επόμενους μήνες. Πόσο νομίζετε ότι έφτασε το clawback τον Αύγουστο του 2024 με την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων; Μηδέν. Είναι ο πρώτος μήνας χωρίς καθόλου clawback από την ψήφιση του νόμου για το clawback το 2013. Επειδή τον Αύγουστο είναι χαμηλό το clawback, σπεύδω να πω ότι δεν θα είναι μηδέν τον Σεπτέμβριο, παρότι έχει υπάρξει και ένα μικρό υπόλοιπο, άρα θα πάει κι ένα μείον και τον Σεπτέμβριο. Με αυτά τα μοντέλα όπως τα βάζει ο ΕΟΠΥΥ πιστεύουμε ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε τουλάχιστον 12 μονάδες πτώση στο clawback».

Για το 5ευρω και τη δήθεν κατάργησή του απο τον ΣΥΡΙΖΑ:

«Το 5ευρω, δηλαδή το εισιτήριο εισόδου στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, θεσπίστηκε για πρώτη φορά ως 1000 δραχμές από την αείμνηστη Μαριέττα Γιαννάκου, τη δεκαετία του ’90. Έγινε 5 ευρώ, από την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, γιατί οι 1.000 δραχμές αντιστοιχούσαν σε περίπου 3 ευρώ. Και έτσι το παρέλαβα εγώ από τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο ως 5 ευρώ. Εγώ δεν θέσπισα κανένα 5ευρω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος μύθος από αυτό. Εγώ το μόνο που έκανα είναι ότι έφτιαξα τότε έναν μηχανισμό για να εισπράττεται. Το λέω σε εσάς κ. Κεδίκογλου, διότι τότε ήμασταν συνάδελφοι στην ίδια Κυβέρνηση. Άρα, εσείς το 5ευρω το έχετε ψηφίσει και ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ως βουλευτής της Κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου. Και εσείς που το έχετε ψηφίσει δυο φορές, κατηγορείτε εμένα;».

«Δεν καταργήσατε το 5ευρω. Είναι ψευδές αυτό. Εσείς καταργήσατε το 5ευρω αντικαθιστώντας το με 3% αύξηση στις επικουρικές συντάξεις στο λογαριασμό υπέρ υγείας. Δηλαδή τι κάνατε; Βάλατε 3% επιπλέον υπέρ υγείας στις επικουρικές συντάξεις, δηλαδή μεσοσταθμικά περίπου 40 ευρώ στην κάθε επικουρική σύνταξη. Αυτή είναι η κατάργηση του 5ευρω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια φαντασίωση από τις συνολικά πολλές του φαντασιώσεις».

Για τα fake news της αντιπολίτευσης για το ΕΣΥ:

«Πρώτον, τους ανασφάλιστους τους κάλυψε η Κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου με Υπουργό Υγείας τον Άδωνι Γεωργιάδη και στη συνέχεια με Υπουργό Υγείας τον Μάκη Βορίδη. Δεύτερον, το 5ευρω το έβαλε η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου με Υπουργό Υγείας τον Ανδρέα Λοβέρδο και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν το κατήργησε αλλά το αντικατέστησε με ένα πολύ βαρύτερο χαράτσι που δυστυχώς ισχύει μέχρι σήμερα.Τρίτον, το ΕΣΥ όχι μόνο δεν υποχρηματοδοτείται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά παίρνει τα περισσότερα χρήματα που έχει πάρει ποτέ. Τέταρτον, το προσωπικό όπως συμφωνήσαμε και ιδιαίτερα το ιατρικό προσωπικό, είναι πάρα πολύ περισσότερο. Πέμπτον, στους νοσηλευτές έχουμε πρόβλημα για αυτό και τρέχουμε παράλληλα τρεις ταυτόχρονες προσκλήσεις. Έκτον, στις άγονες περιοχές έχουμε μια πολύ μεγάλη πρόοδο την οποία δεν αναγνωρίσατε. Έβδομον, το clawback πέφτει πρωτοφανώς με μεγάλη ταχύτητα, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Και τέλος, σας εύχομαι καλή επιτυχία με Πολάκη αρχηγό από καρδιάς».

Ολόκληρη η πρωτολογία του Υπουργού στο ακόλουθο βίντεο:

Ολόκληρη η δευτερολογία του Υπουργού στο ακόλουθο βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.