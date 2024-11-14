Ρούτε: Ο Πούτιν θα χρησιμοποιήσει «τον χειμώνα ως όπλο» κατά Ουκρανίας

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα μέλη της συμμαχίας και άλλους δυτικούς εταίρους να παράσχουν περισσότερη υποστήριξη προς την Ουκρανία καθώς αρχίζει το κρύο.

Μιλώντας μετά τη συνάντησή του με τον Λετονό πρόεδρο Έντγκαρς Ρινκιέβιτς στη στρατιωτική βάση Adazi, ο Ρούτε προειδοποίησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θα χρησιμοποιήσει τον χειμώνα ως όπλο».

Ο Ρούτε είπε ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει να καταστρέψει το ενεργειακό σύστημα τροφοδοσίας της Ουκρανίας. «Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να αυξήσουμε την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της αντιαεροπορικής άμυνας για να προστατέψουμε τις κρίσιμες υποδομές».

Προκειμένου να ενισχύσουν τις δικές τους αμυντικές δυνατότητες, τα μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να ενισχύσουν την παραγωγή όπλων, είπε ο Ρούτε. Ο Ρινκιέβιτς κάλεσε επίσης τους εταίρους του ΝΑΤΟ να δαπανήσουν περισσότερα στην άμυνα, υποστηρίζοντας συγκεκριμένα ένα ποσοστό 2,5 ή 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Ο επίσημος στόχος του ΝΑΤΟ για τις στρατιωτικές δαπάνες είναι σήμερα το 2%.

Ο Ρούτε και ο Ρινκιέβιτς παρακολούθησαν μια άσκηση της πολυεθνικής ταξιαρχίας του ΝΑΤΟ που σταθμεύει στη Λετονία, η οποία εκπαιδεύεται για πρώτη φορά μαζί σε πλήρη δύναμη. Περίπου 3.500 στρατιώτες από 13 χώρες του ΝΑΤΟ έλαβαν μέρος στην άσκηση Resolute Warrior. Η Λετονία συνορεύει με τη Ρωσία και τη στενή σύμμαχο της Μόσχας, τη Λευκορωσία, στα ανατολικά.

- Ουκρανία -

«Μόνο η κυβέρνηση της Ουκρανίας μπορεί να αποφασίσει, αν θα αρχίσει συνομιλίες με τη Ρωσία και πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Όμως αυτό πρέπει να το κάνει από θέση ισχύος», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρόεδρο της Λετονίας.

«Για αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε να παραδίδουμε στην Ουκρανία αμυντική βοήθεια, ώστε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να είναι από θέση ισχύος, όταν θα λάβουν μια τέτοια απόφαση», προσέθεσε ο Ρούτε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ σχολίασε επίσης τις προοπτικές ένταξης της Ουκρανίας στη συμμαχία. «Πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη πορεία προς την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Χτίζουμε μια «γέφυρα» με τη διάθεση 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη δημιουργία μιας διοίκησης στο Βισμπάντεν, με όλες τις συμφωνίες που έχουν συνάψει οι Σύμμαχοι με την Ουκρανία σε διμερές επίπεδο. Όλα αυτά είναι μια συμβολή στο μέλλον της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

