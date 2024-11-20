ΝΑΤΟ: Ο Ρούτε διόρισε την πρώην υπουργό Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας αναπληρώτρια ΓΓ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε ότι διόρισε την πρώην υπουργό άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας, Ραντμίλα Σεκερίνσκα, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τον διορισμό της Ραντμίλα Σεκερίνσκα ως επόμενης αναπληρώτριας γενικής γραμματέα. Πιστεύει αληθινά στο ΝΑΤΟ, γνωρίζει τη δουλειά που χρειάζεται για να ενταχθεί μια χώρα στη Συμμαχία, αλλά και τι σημαίνει να είσαι πλήρες μέλος. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί της καθώς αναλαμβάνει αυτόν τον ζωτικό ρόλο», δήλωσε ο Μ. Ρούτε.

Η Σεκερίνσκα, 52 ετών, διετέλεσε στο παρελθόν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και υπουργός Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ έλαβε μέρος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της χώρας της στο ΝΑΤΟ το 2020.

Θα αναλάβει καθήκοντα φέτος, αντικαθιστώντας τον Ρουμάνο Μιρσέα Γκεοάνα. Είναι η πρώτη φορά που αξιωματούχος από χώρα των Δυτικών Βαλκανίων αναλαμβάνει τη θέση.



