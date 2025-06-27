Στην επιστολή του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο παραιτηθείς υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης, ξεκαθαρίζει ότι ποτέ δεν υπήρξε οποιαδήποτε παρέμβαση στη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για παράκαμψη ή υπέρβαση διαδικασιών, παρά μόνο συζητήσεις στο πλαίσιο των καθηκόντων του, για προβλήματα πολιτών και παραγωγών που του τέθηκαν υπόψη.

Ειδικότερα, ο κ. Σταμενίτης στην επιστολή του, επικαλείται λόγους ευθιξίας που τον οδήγησαν στην απόφαση να παραιτηθεί.

Ολόκληρη η επιστολή του κ. Σταμενίτη:

Όσον αφορά το περιεχόμενο της δικογραφίας και την αναφορά του ονόματος μου σε αυτήν, θέλω να σας ενημερώσω ότι ουδέποτε έχει υπάρξει το παραμικρό προς τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για παράκαμψη διαδικασιών ή υπέρβαση αυτών, παρά μόνο -στην πραγματικότητα των διαλεχθεντων- συζήτηση για την εξέταση προβλημάτων των πολιτών –

παραγωγών που τέθηκαν υπόψη μου.

Θέλω να διευκρινίσω ότι για το ανακύψαν θέμα, αυτό που πραγματικά περιέχεται και αναφέρεται στη δικογραφία, αφορά ξεκάθαρα σε διάλογό μου, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων μου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, εργάστηκα με αφοσίωση και ευθύνη, λειτουργώντας με μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, για λόγους πολιτικής ευθιξίας και αντιλαμβανόμενος το πολιτικό κλίμα που δημιουργείται από τις τελευταίες εξελίξεις και τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή, σας υποβάλλω την παραίτηση μου και παρακαλώ να γίνει δεκτή.

Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνατε να με εμπιστευτείτε στη θέση του Υφυπουργού Αγροτικών Ανάπτυξης και Τροφίμων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.