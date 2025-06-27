Πλεύση Ελευθερίας: Στη Βουλή η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ χάρις την Κωνσταντοπούλου

«Με επιμονή και επιμονή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατάφερε να φτάσει στη Βουλή η δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά τις συνεχείς καθυστερήσεις και τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πλεύση Ελευθερίας.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος, «"δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακούμε και δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν βλέπουμε" σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δηλώσεις της χθες το απόγευμα, για τον αδικαιολόγητο χρόνο που καθυστέρησε να φτάσει η δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (στην Αθήνα) στη Βουλή, στην Αθήνα επίσης, αλλά και τις μεθοδεύσεις καθυστέρησης της πρόσβασης των βουλευτών στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τερματίσει τις επινοήσεις, τις μεθοδεύσεις, τα τεχνάσματα, τις λοβιτούρες, για να μην καταστεί προσβάσιμη η δικογραφία που αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα σκάνδαλο-οικονομικό έγκλημα ολκής, σε βάρος των συμφερόντων του eλληνικού Δημοσίου, σε βάρος των συμφερόντων του eλληνικού λαού, σε βάρος της διαφάνειας και της χρηστής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, σε βάρος και των κονδυλίων που εκταμιεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται: «Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την Παρασκευή 20/6/25 επικοινώνησε με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κα Αδειλίνη για να ενημερωθεί σχετικά με την δικογραφία, η οποία είχε διαβιβαστεί από τις 19/6/25 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αντί να φτάσει στη Βουλή βρισκόταν στο γραφείο της κας Αδειλίνη. Ήδη από τις 20/6/25 η Ζωή με δηλώσεις της είχε καταστήσει ξεκάθαρο, ότι η κυβέρνηση ροκάνιζε τον χρόνο με προφάσεις, για να προετοιμαστεί και εμπόδιζε με μεθοδεύσεις την διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή, κατά παράβαση του Συντάγματος. Την Τετάρτη 25/6/25, κι ενώ είχε δεχτεί αλλεπάλληλες αήθεις επιθέσεις από κυβερνητικούς υπουργούς και βουλευτές αλλά και από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, η Ζωή, με τρεις παρεμβάσεις στην Ολομέλεια της Βουλής ανάγκασε την κυβέρνηση να ανακοινώσει τη δικογραφία στη Βουλή στις 9 το βράδυ, με καθυστέρηση 6 ημερών. Παρ' όλα αυτά, όπως αποκάλυψε η ίδια, η Ειδική Γραμματεία του προέδρου της Βουλής δεν επέτρεπε στους βουλευτές να έχουν πρόσβαση στη δικογραφία. Μέχρι τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης 26ης Ιουνίου 2025, η Πλεύση Ελευθερίας δεν είχε αποκτήσει πρόσβαση στη δικογραφία και μόλις μία ώρα μετά τις δηλώσεις της Ζωής και 7 ημέρες αφότου είχε σταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μπόρεσαν τελικά οι βουλευτές να αποκτήσουν πρόσβαση στην επίμαχη δικογραφία, υπό προϋποθέσεις. "Η Πλεύση Ελευθερίας έχει υπομονή, έχει κυρίως όμως επιμονή και ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι η Αλήθεια στο τέλος πάντα βγαίνει κι εμείς είμαστε εδώ ακριβώς για να φωτίσουμε την αλήθεια σε αυτήν την πάρα πολύ βρώμικη υπόθεση"» δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

