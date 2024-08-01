Τριάντα (30) νέα λεωφορεία αναμένονται τέλος Αυγούστου, τα οποία θα είναι προσβάσιμα για ΑΜΕΑ, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστος Σταϊκούρας. Σημείωσε πως το 40% του στόλου των λεωφορείων σήμερα δεν έχει προσβασιμότητα για ΑμεΑ.

Συνολικά 211 νέα λεωφορεία - όπως ανέφερε - αναμένεται να είναι στους δρόμους της Αττικής μέχρι Ιανουάριο - Φεβρουάριο του 2025, ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 2025 αναμένονται να κινούνται στους δρόμους της Αθήνας τα λεωφορεία φυσικού αερίου και είναι στο ελεγκτικό συνέδριο 300 λεωφορεία leasing.

«Η ανανέωση στόλου των λεωφορείων έχει ξεκινήσει για πρώτη φορά από το 2009. Έχουμε ήδη 250 ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης», δήλωσε ο ίδιος

Τόνισε πως «θα πετύχουμε μια ριζική ανανέωση του στόλου των λεωφορείων τους επόμενους 18 μήνες βελτιώνοντας την καθημερινότητα του πολίτη».

Ο υπουργός ανέφερε πως από το Νοέμβριο θα υπάρχει και το μετρό στη Θεσσαλονίκη.

Υπογράμμισε πως στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 3 παρεμβάσεις:

Tα λεωφορεία, 110 ηλεκτρικά λεωφορεία είναι στους δρόμους To μετρό, η βασική γραμμή, 13 στάσεις θα λειτουργήσει το Νοέμβριο του 2024 και το δεύτερο εξάμηνο του 2025 συν 5 ακόμα σταθμοί μέχρι την Καλαμαριά και το Flyover λειτουργεί με καλούς ρυθμούς θα ολοκληρωθεί το 2027

