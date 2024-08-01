Σε καταγγελία στον ΣΚΑΪ για την έλλειψη κλιματισμού στα λεωφορεία, τον ηλεκτρικό και το μετρό απάντησε στην εκπομπή Newsroom ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Από τους 52 συρμούς στις γραμμές 2 και 3, οι 20 από τότε που τους πήραμε πριν από 25 χρόνια, δεν είχαν κλιματισμό. Στον ηλεκτρικό από τους 19 συρμούς οι 4 δεν είχαν κλιματισμό και οι άλλοι υπολειτουργούν γιατί οι πόρτες ανοίγουν και κλείνουν συνέχεια και τα παράθυρα είναι ανοιχτά» ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.

«Συνεπώς έχουμε 24 συρμούς εδώ και 25 χρόνια που δεν έχουν κλιματισμό. Άρα, κάναμε την άσκηση για πρώτη φορά, ζήτησα τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, το κοστολογήσαμε και αυτό κάνει γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ και αναζητούμε με τον πρωθυπουργό τους πόρους άμεσα έτσι ώστε περίπου σε έναν χρόνο να μπορεί να μπει κλιματισμός στις υφιστάμενες δομές. Επιδιώκουμε να έχουμε κλιματισμό» πρόσθεσε σχετικά με τα σχέδια της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.