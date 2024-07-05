Σταϊκούρας στον ΣΚΑΪ 100,3: Ως το τέλος του 2025 θα κυκλοφορούν 900 νέα λεωφορεία στην Αττική

Μέχρι το τέλος του 2025 θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής 900-950 νέα λεωφορεία, ενώ ανανέωση του στόλου θα υπάρξει και στη Θεσσαλονίκη, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Εξήγησε ότι ήδη κυκλοφορούν 140 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και 110 στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι πλήρως προσβάσιμα για όλους τους πολίτες.

Ο κ Σταϊκούρας έκανε γνωστό ότι προχθές το ελεγκτικό συνέδριο ενέκρινε δύο συμβάσεις, στις οποίες ιδιώτες και συγκεκριμένα έξι ΚΤΕΛ και δύο τουριστικά γραφεία αναλαμβάνουν την κυκλοφορία 211 νέων λεωφορείων, το αργότερο σε εννέα μήνες στην Ανατολική και στη Δυτική Αττική, ενώ στους δρόμους της πρωτεύουσας αναμένονται άλλα 300 λεωφορεία φυσικού αερίου.

Σχετικά με την εισιτηριοδιαφυγή, ανέφερε ότι αυξάνεται ο αριθμός των ελεγκτών, σημειώνοντας ότι σκοπός είναι κάθε μήνα, όσο μεγαλύτερη εισπραξιμότητα υπάρχει στον ΟΣΥ από τους ελέγχους, να υπάρχουν ανακοινώσεις που θα λένε πως θα επιστρέφουν τα χρήματα αυτά στη βελτίωση των μέσων μεταφοράς προς όφελος των πολιτών.

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι είναι σε εξέλιξη το έργο εκσυγχρονισμού 14 συρμών της γραμμής 1 του Μετρό - πρώην ΗΣΑΠ.Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025.

Για τους συρμούς που δεν έχουν κλιματιστικό, τόνισε ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα να βρεθούν οι πόροι ύψους 39 εκατ. ευρώ ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ακόμα ότι είναι προσωπική δέσμευση του ίδιου και του πρωθυπουργού να βρεθούν τα 59 εκατομμύρια που απαιτούνται για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των ανελκυστήρων στους σταθμούς του μετρό.

