Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί, στην έναρξη της βάρδιας, το αμαξοστάσιο της Ο.ΣΥ. στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, όπου ενημερώθηκε για το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου των οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών αλλά και για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Μεταφορών, Βασίλη Οικονόμου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.ΣΥ. Στέφανο Αγιάσογλου και συνομίλησε με οδηγούς των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων.

Μετά το τέλος της ενημέρωσης που είχε, ο πρωθυπουργός μιλώντας στον ΣΚΑΪ δήλωσε: «Δεν περιμέναμε τις ευρωεκλογές για να δρομολογήσουμε μια κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης, την έμφαση που δίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς και συγκεκριμένα στη γρήγορα αντικατάσταση όλου του στόλου των παλαιών λεωφορείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Πολλές φορές είχα πει ότι η εικόνα των λεωφορείων μας δεν ταιριάζει σε μια σύγχρονη ευημερούσα ευρωπαϊκή χώρα στον 21ο αιώνα. Τα τελευταία νέα λεωφορεία είχαν ενταχθεί στον στόλο το 2009, την εποχή που ξεσπούσε η μεγάλη οικονομική κρίση. Σήμερα είμαστε στο 2024 και για πρώτη φορά κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 250 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και έπονται πολλά περισσότερα. Μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουμε συνολικά 900 νέα λεωφορεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον και κυρίως είναι προσβάσιμα σε όλους, και στους πολίτες με αναπηρία.

Αν κάνετε και σεις ένα ρεπορτάζ και δείτε το πριν και το μετά και την ικανοποίηση των πολιτών για το αυτονόητο, αλλά μερικές φορές στη χώρας μας το αυτονόητο είναι το ζητούμενο, και την ικανοποίηση και των οδηγών, γιατί είναι πολύ πιο ασφαλή, ολοκληρώνουμε και τις υποδομές φόρτισης έτσι ώστε να μπορούν τα λεωφορεία αυτά όταν δεν κινούνται να φορτίζουν γρήγορα και να ξαναβγαίνουν στους δρόμους.

Τέλος του 2025 θα είναι έτοιμη η πρώτη φάση της ανανέωσης με 900 νέα λεωφορεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και έπεται ένας ακόμη διαγωνισμός για 700 πρόσθετα λεωφορεία, ο οποίος πρόθεσή μας είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Η έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας είναι συνεχής. Είναι δέσμευση αυτής της κυβέρνησης και σε αυτόν τον στόχο θα επιμείνουμε.

Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι να υλοποιούνται στην πράξη δεσμεύσεις της κυβέρνησης οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν εμφανίζονται ξαφνικά 250 καινούρια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας αν δεν έχει προηγηθεί μια πολύ συστηματική προεργασία και θέλω εδώ να θυμίσω ότι αυτά τα λεωφορεία που τώρα βλέπετε χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο έχει πολύ αυστηρά ορόσημα προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Επομένως, η στροφή στην καθημερινότητα στα μικρά και στα μεγάλα προβλήματα του πολίτη είναι η πρώτη υποχρέωση αυτής της κυβέρνησης και θα επαναλάβω την πολύ μεγάλη σημασία που δίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν δείτε τους απόλυτους αριθμούς θα δείτε ότι τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει μία πτώση στη χρήση και των λεωφορείων.

Και αυτή σε ένα βαθμό δικαιολογείται γιατί δυστυχώς οι ποιότητες των υπηρεσιών που παρείχαμε δεν ήταν αυτές που θα περίμεναν οι πολίτες. Αυτό αλλάζουμε».

Σε δηλώσεις του ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Σήμερα κάνουμε ένα πρώτο, πολύ σημαντικό βήμα για να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας για περισσότερα και καλύτερα καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Ήδη, όπως είπε ο κ. Υπουργός, κυκλοφορούν τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη -140, για την ακρίβεια, στην Αθήνα και 110 στη Θεσσαλονίκη- και έπονται ακόμα πολλά περισσότερα. Με βάση τον προγραμματισμό του Υπουργείου, στην Αθήνα μέχρι το τέλος του 2025 θα κυκλοφορούν συνολικά 900 καινούργια λεωφορεία.

Ο στόχος μας λοιπόν είναι διπλός: αφενός να προχωρήσουμε στην πλήρη αντικατάσταση του στόλου των παλιών λεωφορείων με σύγχρονα λεωφορεία, τα οποία έχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι όλα φιλικά προς το περιβάλλον, διαθέτουν επαρκή κλιματισμό, διαθέτουν πλήρη προβασιμότητα για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Και νομίζω ότι οι πολίτες οι οποίοι ήδη έχουν μπει σε αυτά τα λεωφορεία διαπιστώνουν την πολύ μεγάλη αλλαγή στην ποιότητα της μετακίνησής τους.

Θέλω επίσης να τονίσω ότι τα λεωφορεία τα οποία βλέπετε σήμερα να κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους της Αθήνας χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και αυτή μια ακόμα απάντηση των προτεραιοτήτων που δίνει η κυβέρνηση στον τρόπο διαχείρισης πολύ σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων.

Ο σκοπός μας, όμως, δεν είναι μόνο να αντικαταστήσουμε τον στόλο των λεωφορείων, είναι να αυξήσουμε και τη συχνότητα των δρομολογίων. Γι’ αυτό μίλησα για περισσότερα και καλύτερα λεωφορεία, διότι κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να δώσουμε έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ξεκινώντας με τα λεωφορεία, και να βελτιώσουμε συνολικά την ποιότητα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Είναι μια ακόμα, θα έλεγα, απόδειξη της έμφασης που δίνει η κυβέρνηση στην καθημερινότητα των πολιτών. Και είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο αλλά και ο ΟΑΣΑ και ο ΟΑΣΘ θα τηρήσουν απόλυτα το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε θέσει, έτσι ώστε οι πολίτες πολύ σύντομα να δουν μια σημαντική αλλαγή, μια σημαντική αναβάθμιση στην ποιότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε: «Όταν πριν από περίπου έναν χρόνο αναλάβαμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μία από τις πρώτες εντολές που λάβαμε από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη αλλά και να πετύχουμε καλύτερους όρους βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Σήμερα, έναν χρόνο μετά, για πρώτη φορά στην ιστορία των αστικών συγκοινωνιών και για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, έχουμε καινούργια λεωφορεία, 250 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Λεωφορεία τα οποία εξυπηρετούν με καλύτερους όρους τους πολίτες, ουσιαστικά δεν έχουν καθόλου θόρυβο, βελτιώνουν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και είναι απολύτως προσβάσιμα από το σύνολο της κοινωνίας.

Αυτό όμως είναι ένα πρώτο βήμα, οφείλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Και μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο της ανανέωσης του στόλου των λεωφορείων στους δρόμους της Αθήνας.

Έπονται τα 300 λεωφορεία φυσικού αερίου 18 μέτρων και 12 μέτρων, 100 και 200 αντίστοιχα, το επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, 211 λεωφορεία στους δρόμους της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής τους επόμενους μήνες και ταυτόχρονα το νέο leasing το οποίο κάνει ο ΟΑΣΑ στην Αθήνα, εκτός του νέου διαγωνισμού των 700 λεωφορείων.

Άρα, μέχρι το τέλος του 2025 θα έχει ανανεωθεί πλήρως ο στόλος των λεωφορείων στην Αθήνα και θα έχουμε βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα του πολίτη».

