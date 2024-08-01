Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα ελληνοτουρκικά καθώς και το Κυπριακό, μίλησε, μεταξύ άλλων, στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Σήμερα βρισκόμαστε στην δυσκολότερη φάση που έχει υπάρξει μεταπολεμικά», δήλωσε ο ίδιος. Ανέφερε πως στην ευρύτερη περιφέρειά μας είναι «η δυσκολότερη περίοδος που έχουμε βιώσει στο μεταπολεμικό κόσμο».

Σημείωσε πως αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πάρα πολύ σοβαρή κλιμάκωση και μία πρόσκληση των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρξει αυτοσυγκράτηση. «Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι ενέργειες που έχουν συντελεστεί θα δημιουργήσουν συνθήκες ντόμινο για την ευρύτερη περιοχή και κατά πόσο οι 3 συνιστώσες Χεζμπολάζ, Χούθι και Χαμάς θα συντονιστούν σε χτυπήματα είτε εντός, είτε εκτός Ισραήλ και ποια θα είναι η αντίδραση του Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε πως εκείνο που πρέπει να προληφθεί είναι να υπάρξει μία περαιτέρω επέκταση.

Για τις συνέπειες και για την Ελλάδα, δήλωσε πως «είναι προφανές ότι η κλιμάκωση αυτή θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην ειρήνη στην περιοχή και διεθνώς, θα δημιουργήσει ζητήματα και σε ότι αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή».

«Θα υπάρξει αύξηση των μεταναστευτικών ροών»

Ο ίδιος υπενθύμισε πως ήδη στη Γάζα και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής υπάρχει μία βαθύτατη ανθρωπιστική κρίση η οποία με το χρόνο γίνεται ακόμα χειρότερη.

«Αναμένουμε ότι θα υπάρξει αύξηση των μεταναστευτικών ροών και υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εφοδιαστική αλυσίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε πως η ελληνική πολιτεία έχει κρατήσει μία στάση αρχής στα θέματα της Μέσης Ανατολής. «Εμείς στηρίξαμε εξαρχής την κατάσταση όπως διαμορφώνεται με βάση το διεθνές δίκαιο και για το λόγο αυτό ακόμη και σήμερα έχουμε εξασφαλίσει – και δεν είναι πολλές χώρες που το έχουν πράξει αυτό – να μπορούμε να συνομιλούμε με όλους τους ενεργούς δρώντες στην περιοχή, με τα δύο μέρη, με τον αραβικό κόσμο, με την Ευρώπη βεβαίως, έχοντας αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή».

Ο ίδιος σημείωσε πως «υποτιμούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε αυτή τη στιγμή μία κατάσταση υψηλής ασφάλειας, δεν έχουμε διακινδύνευση εξαιτίας της περιοχής», υπενθυμίζοντας ότι δεν είναι ο μόνος πόλεμος που συμβαίνει στην περιοχή μας, «παραταύτα έχουμε εξασφαλίσει το να μην έχουμε εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες και να διατηρούμε μία ηρεμία στην περιοχή και ασφάλεια και αυτός είναι ο στόχος μας. Η Ελλάδα να βγει κατά το δυνατό αλώβητη και να βγούμε όλοι από την κρίση αυτή την επόμενη μέρα χωρίς να έχουμε τόσο δραματικές συνέπειες για την οικουμένη».

«Η αδράνεια ουδέποτε ωφέλησε στα εθνικά ζητήματα»

Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε πως σε ότι αφορά τα εθνικά ζητήματα θα πρέπει να υπάρχει μία σωφροσύνη, μία σύνεση, ώστε να προαγάγουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα της χώρας. Τόνισε πως ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι η αδράνεια ουδέποτε έχει ωφελήσει στα εθνικά θέματα και έχει οδηγήσει σε περαιτέρω εκτράχυνση. «Το είδαμε δυστυχώς στο κομμάτι της Κύπρου όπου έχουμε ήδη 50 χρόνια μίας διαίρεσης που είναι αντίθετη σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και μία χαίνουσα πληγή, το είδαμε στα ελληνοτουρκικά όπου κάθε φορά που συζητούσαμε με την Τουρκία βρισκόμασταν και σε πιο ακραίες θέσεις. Έχουν υπάρξει 64 κύκλοι διερευνητικών επαφών με σκοπό οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και κάθε φορά βρισκόμασταν σε ένα σημείο χειρότερο από το προηγούμενο».

Υπογράμμισε πως «χωρίς να είμαστε αφελείς ή να απεμπολούμε την κυριαρχία μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα οφείλουμε να συζητούμε με τους γείτονές μας, για τα εύκολα αλλά και τα δύσκολα. Οι ανοιχτοί δίαυλοι που υπάρχουν προλαμβάνουν τις εντάσεις από το να καταστούν κρίσεις».

Δεν υπήρξε καμία άμεση ή έμμεση αναγνώριση τουρκικής αξίωσης

Ο ΥΠΕΞ για το θέμα της Κάσου, ανέφερε πως «υπήρξε τέτοιου επιπέδου παραπληροφόρηση που πραγματικά μου προκαλεί τεράστια έκπληξη».

Όπως εξήγησε:

1. «Το πλοίο ολοκλήρωσε την έρευνά του και μάλιστα όχι μόνο με βάση τον προγραμματισμό που είχε αλλά ακόμη περισσότερο, «σάρωσε» την περιοχή για περισσότερο χρόνο απ’ ότι είχε αρχικώς προβλεφθεί.

2. Δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος επεισοδίου με την Τουρκία, από την πρώτη στιγμή λειτούργησαν οι δίαυλοι επικοινωνίας που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να αποσυμπιεστεί η ένταση, να αποχωρήσουν τα τουρκικά πλοία και να ολοκληρωθεί η έρευνα.

3. Δεν υπήρξε καμία άμεση ή έμμεση αναγνώριση τουρκικής αξίωσης, δεν ελήφθη καμία άδεια από την Τουρκία για να γίνει η έρευνα αυτή»

Ο ίδιος σημείωσε πως «μακροχρόνια ειρήνη, βιώσιμη επί μακρόν με την Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο αν λυθεί το μείζον υποκείμενο θέμα.. που είναι η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας».

Για το Κυπριακό, δήλωσε πως αυτή τη στιγμή είναι μείζον προτεραιότητα του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και πως «αναμένουμε να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα το επόμενο διάστημα», σημειώνοντας πως ο ίδιος έχει διαρκή επικοινωνία με τα ανώτατα στελέχη του οργανισμού «σε σύμπνοια με την κυπριακή κυβέρνηση με την οποία βρισκόμαστε σε αγαστή συνεργασία έτσι ώστε στο πλαίσιο των αποφάσεων του συμβουλίου Ασφαλείας… να έχουμε μία επανεκκίνηση του διαλόγου που θα οδηγούσε στην επανένωση του νησιού».



