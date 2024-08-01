Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη Βουλή η διάταξη για την έκτακτη εισφορά στους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος.

Η τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τις διατάξεις για την επιβολή της ειδικής εισφοράς στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο για να επιδοτηθούν τα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας μηνός Αυγούστου και για τις αγροτικές παροχές στο ειδικό τιμολόγιο «Γαία» ψηφίσθηκε από τη ΝΔ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και Σπαρτιάτες. Την καταψήφισε το ΚΚΕ και η Νίκη, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας τοποθετήθηκαν με το «παρών».

Η ρύθμιση αυτή όπως επισημαίνεται είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί η αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές εξαιτίας της ανόδου των τιμών πώλησης του ρεύματος από τις μονάδες φυσικού αερίου σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από το κόστος παραγωγής. Τα έσοδα από την εισφορά θα χρηματοδοτήσουν την επιδότηση των οικιακών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο, το ύψος της οποίας θα οριστικοποιηθεί ως το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου οι τελικές τιμές καταναλωτή να κυμανθούν κοντά στα 15 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Με την ίδια τροπολογία ορίζεται ότι με πρωτοβουλία των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας θα μεταφερθούν από την 1η Αυγούστου οι αγροτικές παροχές στο ειδικό τιμολόγιο “Γαία”. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου οι αγρότες και οι οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων που δεν επιθυμούν να παραμείνουν στο ειδικό τιμολόγιο, μπορούν να το δηλώσουν στον προμηθευτή τους. Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές των αγροτών για καταναλώσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου ρυθμίζονται με μηδενικό επιτόκιο.

