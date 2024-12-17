Του Γιάννη Ανυφαντή

Ευρεία πλειοψηφία αναμένεται πως θα επιτευχθεί στη σημερινή ψηφοφορία επί της τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών που αναστέλλει την κρατική χρηματοδότηση στους Σπαρτιάτες, καθώς εκτός από την κυβερνητική πλειοψηφία θα διάταξη θα στηρίξουν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νέα Αριστερά.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται μόλις λίγα 24ωρα πριν την τελευταία δόση της κρατικής επιχορήγησης προς τα κόμματα για την εξόφληση του 2024, αναστέλλοντας την καταβολή 450.000 ευρώ που προορίζονταν προς τους Σπαρτιάτες. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η τροπολογία, αμέσως μετά την έγκρισή της από το σώμα, ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας θα παραπέμψει το ζήτημα στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, κάτι που θα σημάνει αυτόματα την παύση της κρατικής επιχορήγησης προς το κόμμα, με την απόφαση να επικυρώνεται από την Ολομέλεια με ονομαστική ψηφοφορία στις αρχές του νέου έτους. Με βάση τη χρηματοδότηση που προβλέπεται από το νόμο το κόμμα έχει ήδη πάρει συνολικά από την εκλογή του στη Βουλή το καλοκαίρι του 2023, το ποσό του 1,7 εκατ. ευρώ.

Από τα κυβερνητικά έδρανα ο Θόδωρος Λιβάνιος μίλησε για συμπλήρωση της εκλογικής νομοθεσίας, «ώστε η βουλή να αναστέλλει την κρατική χρηματοδότηση μέχρι να βγει αθωωτική απόφαση της δικαιοσύνης σχετικά με πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί με τις διατάξεις του 187, 187Α και συμπληρώνεται με τη δυνατότητα έναρξης αναστολής μέχρι να πάρει απόφαση η βουλή» ξεκαθαρίζοντας πως «η δημοκρατία ακούει όλες τις απόψεις και δείχνει κατανόηση ακόμα και σε αυτούς που θέλουν να την καταλύσουν, για αυτό είναι ισχυρή».

«Αν δεν φέρναμε εμείς το θέμα αυτή η τροπολογία δεν θα είχε έρθει ποτέ. Χαίρομαι που συμφωνούμε επιτέλους», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως «ασθμαίνουσα ακολουθεί». Την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίσει τη διάταξη γνωστοποίησε ο Χρήστος Γιαννούλης, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να λάβει τη «μεγαλύτερη δυνατή μέριμνα».

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια ενστάσεις εξέφρασαν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας λόγω της παραπομπής της τροπολογίας στις διατάξεις του τρομονόμου, ενώ την πρόθεσή της να καταψηφίσει γνωστοποίησε η Νίκη.

«Αφήστε τη Δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα εμείς ως Σπαρτιάτες δεν έχουμε τίποτα κάνει. Αφήστε να μας φέρουν εδώ με αλυσίδες και δικάστε μας. Κόψτε μας χρηματοδότηση και κρεμάστε μας στο Σύνταγμα», δήλωσε ο πρόεδρος των Σπαρτιατών Βασίλης Στίγκας, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. «Θα έλεγα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ η ώρα έρχεται που η Δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της. Μηδένα προ του τέλους μακάριζε», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

