Συνάντηση στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου με τον επικεφαλής του «ΠΡΑΤΤΩ» και πρώην υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά, είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πηγές του κόμματος.

Βασικό θέμα της «άκρως εποικοδομητικής συζήτησης», όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ήταν η εξωτερική πολιτική, όπου μοιράστηκαν «κοινές ανησυχίες και απόψεις».

Επίσης, συζητήθηκαν και τα θέματα ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει το forum διαλόγου.

Πηγή: skai.gr

