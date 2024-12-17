Συνάντηση στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου με τον επικεφαλής του «ΠΡΑΤΤΩ» και πρώην υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά, είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πηγές του κόμματος.
Βασικό θέμα της «άκρως εποικοδομητικής συζήτησης», όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ήταν η εξωτερική πολιτική, όπου μοιράστηκαν «κοινές ανησυχίες και απόψεις».
Επίσης, συζητήθηκαν και τα θέματα ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει το forum διαλόγου.
Πηγή: skai.gr
- Νέο κάλεσμα Κασσελάκη για το Κίνημα Δημοκρατίας: «Ψηφίσατε το όνομα, τώρα ψηφίστε το λογότυπο» - Βίντεο
- Χριστουγεννιάτικο σουαρέ στο Μαξίμου: Ευχές, selfies και χαμόγελα – Δείτε φωτογραφίες
- Χαμόγελα, selfies και.. κρητική ρακή: Εορταστικό κλίμα στη συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ (Φωτογραφίες)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.