Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην Κουμουνδούρου ο Κοτζιάς - Συναντήθηκε με τον Φάμελλο

Για μια «άκρως εποικοδομητική συζήτηση», κάνουν λόγο πηγές του ΣΥΡΙΖΑ - Μοιράστηκαν «κοινές ανησυχίες και απόψεις» 

Νίκος Κοτζιάς

Συνάντηση στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου με τον επικεφαλής του «ΠΡΑΤΤΩ» και πρώην υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά, είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πηγές του κόμματος.

Βασικό θέμα της «άκρως εποικοδομητικής συζήτησης», όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ήταν η εξωτερική πολιτική, όπου μοιράστηκαν «κοινές ανησυχίες και απόψεις».

Επίσης, συζητήθηκαν και τα θέματα ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει το forum διαλόγου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σωκράτης Φάμελλος Κοτζιάς ΣΥΡΙΖΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark