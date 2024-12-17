Λογαριασμός
Νέο κάλεσμα Κασσελάκη για το Κίνημα Δημοκρατίας: «Ψηφίσατε το όνομα, τώρα ψηφίστε το λογότυπο» - Βίντεο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τη λίστα από λογότυπα στην ιστοσελίδα του Κινήματος και να ψηφίσουν το αγαπημένο τους, μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

κασσελακης

Νέο κάλεσμα στους φίλους του Κινήματος Δημοκρατίας - αυτή τη φορά για λογότυπο του κόμματος - κάνει ο Στέφανος Κασσελάκης. 

«Εσείς επιλέξατε το όνομά μας κι ήρθε η ώρα να επιλέξετε το έμβλημα ενός Κινήματος που θα γράψει ιστορία στον τόπο μας» αναφέρει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, με ανάρτησή του στα social media. 

«Ψηφίσατε το όνομα, τώρα ψηφίστε το λογότυπο» Πριν λίγες εβδομάδες δημιουργήσαμε ΜΑΖΙ το Κίνημα Δημοκρατίας. Το πιο αμεσοδημοκρατικό, συμμετοχικό κόμμα στην Ελλάδα.
Ένα κίνημα που δίνει τον λόγο σε εσάς, στη βάση του, ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς.

Εσείς επιλέξατε το όνομά μας κι ήρθε η ώρα να επιλέξετε το έμβλημα ενός Κινήματος που θα γράψει ιστορία στον τόπο μας.

Μπαίνετε στο http://kinimadimokratias.gr βλέπετε τη λίστα από λογότυπα η οποία είναι βασισμένη στις προτάσεις που εσείς κάνατε και ψηφίζετε από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου. Με το ίδιο σύστημα προτίμησης όπως και για το όνομα του Κινήματος» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης. 

