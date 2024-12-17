Την αβεβαιότητα μέσα στην οποία πρέπει να κινηθεί η ΕΕ και όσον αφορά στο μεταναστευτικό, επισήμανε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντη Μπελέρης, κατά τη διάρκεια παρέμβασης του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Προφανώς, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται σε αυτήν την αίθουσα», είπε αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, διευκρινίζοντας ότι «είναι -ίσως- η πρώτη φορά που η Ευρώπη αντιμετωπίζει τόσες πολλές αβεβαιότητες ταυτοχρόνως».

«Είμαι βέβαιος», συνέχισε, «πως όλοι συμφωνούμε ότι η πτώση του αυταρχικού καθεστώτος του Άσαντ πρέπει να συνδυαστεί με μία ομαλή μετάβαση εξουσίας, που θα εξασφαλίζει σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα της χώρας, αλλά και το σεβασμό των εκεί εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων». Και συμπλήρωσε: «Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί σε δύο επίπεδα: στη δημιουργία συνθηκών, που από τη μία θα αποτρέπουν νέες μεταναστευτικές ροές, και από την άλλη θα ενισχύουν την εθελούσια επιστροφή προς τη Συρία».

«Εκπροσωπώ μια από τις χώρες που ανέστειλαν άμεσα την εξέταση αιτημάτων ασύλου από Σύριους και ελπίζουμε μελλοντικά η Ευρώπη να αποκτήσει και αυτή πιο γρήγορα αντανακλαστικά», είπε και, καταλήγοντας προσέθεσε: «Η Ευρώπη, έχει αποδείξει ότι έχει κανόνες. Ας δείξουμε ότι αυτοί είναι εκεί για να γίνονται σεβαστοί και είναι προς το συμφέρον των λαών της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

