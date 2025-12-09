Για την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της εφημερίδας «Η Αυγή», λόγω του κυριακάτικου πρωτοσέλιδου, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο Σπύρος Σουρμελίδης.

Όπως σχολίασε αρχικά: «Το διευθυντής δεν είναι δουλειά, το δημοσιογράφος είναι δουλειά».

Για το πρωτοσέλιδο που προκάλεσε τριγμούς στον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε πως: «Η ματιά ήταν καθαρά δημοσιογραφική. Μετά το ''Παλλάς'' υπάρχει ένα νέο σκηνικό στον ευρύτερο χώρο, δεν μιλάμε μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τον ευρύτερο χώρο. Η αγωνία η δική μας η δημοσιογραφική είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένει τι θα του πεις, ποια είναι η νέα εικόνα. Και του περιγράφεις αυτή τη νέα εικόνα».

Ο κ. Σουρμελίδης σημείωσε πως: «Ούτε με άδειασε κανένας, ούτε άδειασα κανέναν. Ούτε ο κ. Φάμελλος, θα ήμουν άδικος αν το έλεγα. Σε όλο αυτό το μεγάλο διάστημα που συνεργαζόμαστε δεν σήκωσε το τηλέφωνο να μου πει ‘πάρε, βάλε’».

«Η κατεύθυνση είναι δεδομένη. Είναι η αριστερή ματιά, τα αριστερά εργαλεία ανάλυσης», είπε για την εφημερίδα.

Επίσης, ανέφερε πως δεν του ζητήθηκε να υποβάλλει την παραίτησή του. «Εγώ την υπέβαλλα, εφόσον υπάρχει αυτή η δυσαρμονία σε μια συζήτηση». «Η ματιά, είναι απολύτως δημοσιογραφική και είναι για τον ευρύτερο χώρο», επανέλαβε.

Για το πού οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά, ο κ. Σουρμελίδης εκτίμησε πως «υπάρχει η προοπτική για συνάντηση των χώρων και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά. Είναι δεδομένη η προσπάθεια από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, λέγεται συνεχώς το να υπάρξει σύγκλιση», αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη βήματα για αυτό, σημείωσε. «Για αυτό πιστεύω πως το ''βίοι παράλληλοι'' απηχεί στη σημερινή εικόνα», επισήμανε.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.