«Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις της κυβέρνησης οι αγρότες δεν προσέρχονται σε διάλογο γιατί δεν υπάρχει ακόμα συντονιστικό όργανο και σε κάθε μπλόκο υπάρχουν αιτήματα τοπικού χαρακτήρα», τόνισε στον ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Ερωτηθείς για το δημοσίευμα της Καθημερινής που αναφέρει ότι στο τραπέζι έχει τεθεί η εφαρμογή μιας ήπιας τεχνικής λύσης για τους αγρότες που δεν έλαβαν προκαταβολή, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος βοσκότοπος για να δηλώσουν σε σχέση με το ζωικό τους κεφάλαιο, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «η κυβέρνηση έχει αποφασίσει η κατανομή βοσκοτόπων να γίνεται μέσα στον νομό και σε όμορους νομούς».

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «από την επομένη χρονιά δεν θα υπάρχει θέμα με την πραγματική μέτρηση ζώων και πληρωμών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.