Σκληρό ροκ και μετωπική σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σκληρό ροκ από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η κυβέρνηση πιάστηκε με την «γίδα στην πλάτη» και τώρα θέλει να παρουσιάσει τον σκληρό πυρήνα της δικής της διαφθοράς, ως μια «κανονικότητα».

Επεσήμανε και από το βήμα της Βουλής ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη και κάλεσε τους βουλευτές να την στηρίξουν, ενώ ζήτησε σεβασμό στο Σύνταγμα και κανονική λειτουργία της προανακριτικής επιτροπής.

«Γι’ αυτό, λοιπόν, θα πάρουμε πρωτοβουλία να κατατεθεί πρόταση προανακριτικής, που καλούμε όλα τα κόμματα να την ψηφίσουν, χωρίς παιχνίδια, με σεβασμό στο Σύνταγμα, με κανονική διαδικασία, όπως επιτάσσει ο κοινοβουλευτισμός και όχι fast track πονηριές όπως τη μια έχουμε κοστούμι Τριαντόπουλου, την άλλη έχουμε κοστούμι Καραμανλή», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Οι τόνοι ανέβηκαν με την αντιπαράθεση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να θυμίζει κόντρες από παλιά, με αιχμές εκατέρωθεν. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν θα αφήνει τίποτα αναπάντητο, υπενθυμίζει σε κάθε τόνο ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος προσωπικά επιχειρούν να ξεσκεπάσουν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με αλλεπάλληλες ερωτήσεις στη Βουλή και στη δημόσια σφαίρα τα τελευταία χρόνια και η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός παριστάνουν τους ανήξερους, την ώρα που από το σύνολο των προστίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό στα 27 κράτη, η Ελλάδα θα πληρώσει το 78%.

«Δε θα περάσει έτσι η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ ό,τι συμψηφισμούς και αν προσπαθήσετε να κάνετε. Γιατί δεν είστε ανήξεροι. Γνωρίζατε πάρα πολύ καλά. Και έχουμε και άλλα, πάρα πολλά στοιχεία για να αποδείξουμε ότι γνωρίζατε πάρα πολύ καλά και επιτρέπατε αυτό το σκάνδαλο, το οποίο ξεκίνησε με στρεβλή νομοθέτηση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά εσείς, ως γνωστοί επαγγελματίες, αξιοποιείτε όλες τις στρεβλώσεις όχι για να τις διορθώσετε αλλά για να τις κάνετε ρουσφέτι και πελατειακό μηχανισμό», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής.

Η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ επεξεργάζεται το αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής στο οποίο αναμένεται να ζητηθεί η διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τους κ. Βορίδη και Αυγενάκη για συνέργεια ή και ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το αποδιδόμενο αδίκημα δεν το αποφασίζουμε εμείς αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ελέγχει πρόσωπα που θεωρεί βάσει στοιχείων ότι έχουν ρόλο στην υπόθεση και, όταν πέφτει πάνω σε ονόματα Υπουργών, στέλνει το φάκελο στη Βουλή. Το αδίκημα, που περιγράφεται για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, είναι η απιστία. Άρα εδώ θα μπορούσε να αποδοθεί σε πολιτικά πρόσωπα ηθική αυτουργία και συνέργεια σε απιστία» ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκάλας στην ΕΡΤ.

Ανασυγκρότηση νεολαίας και «Λευκή Βίβλος»

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί άνοιγμα στην κοινωνία και επαφή με τον κόσμο. Την Κυριακή δίνεται το έναυσμα της ανασυγκρότησης της Νεολαίας του κόμματος -που αποτελεί στοίχημα για την Χαριλάου Τρικούπη - με την Συνδιάσκεψη στο ΣΕΦ.

Στελέχη της πράσινης παράταξης ετοιμάζουν το πρόγραμμα, την Λευκή Βίβλο του ΠΑΣΟΚ που αναμένεται να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ από τον Νίκο Ανδρουλάκη με προτάσεις για την οικονομία, την εργασία, τα κοινωνικά ζητήματα.

Χθες στη Βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης και αρμόδιοι τομεάρχες του κόμματος (Γιώργος Μότσιος, Γιώργος Βασιλόπουλος, Γιώργος Γκαράβελας, Θόδωρος Χρονόπουλος) συναντήθηκαν με την ανώτατη γενική συνομοσπονδία συνταξιούχων Ελλάδας στο πλαίσιο της προετοιμασίας της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συμφώνησαν σε βασικές θέσεις όπως την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης αλλά και την ανάγκη για επαναφορά του ΕΚΑΣ.



Πηγή: skai.gr

