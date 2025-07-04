Στο Άγιο Όρος σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Διήμερη επίσημη επίσκεψη στο Άγιο Όρος θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επίσκεψη του θα ξεκινήσει στις 11:00 από τις Καρυές, το διοικητικό κέντρο του Αγίου Όρους, όπου για την υποδοχή του θα συγκληθεί Πανηγυρική Έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη, που αποτελεί θεσμό κατά τις επισκέψεις αρχηγών της ελληνικής πολιτείας.

Τον πρωθυπουργό θα υποδεχθεί και θα συνοδεύσει προς τον Ιερό Ναό Πρωτάτου «Άξιον Εστί» ο Άγιος Πρώτος Αβραάμ.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, στο προαύλιο του Ιερού Ναού Πρωτάτου θα τον υποδεχτούν οι Καθηγουμένοι και οι Αντιπροσώποι των 20 Ιερών Μονών και η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους (Πανηγυρική Έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη).

Ακολούθως, θα ακολουθήσει δοξολογία και στο τέλος της, προσφώνηση από τον Άγιο Πρώτο και αντιφώνηση από τον πρωθυπουργό.

Στη συνέχεια στο Ιεροκοινοτικό Μέγαρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθίσει σε γεύμα με τα μέλη της Διπλής Ιεράς Σύναξης και αμέσως μετά θα επισκεφθεί το Μουσείο που βρίσκεται στο κτίριο.

Αμέσως μετά, και μέχρι την επομένη, Σάββατο 5 Ιουλίου, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί κατά σειρά επίσκεψης, στις Ιερές Μονές Ιβήρων, Βατοπεδίου, Σίμωνος Πέτρας και Ξενοφώντος.

